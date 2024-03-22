Her mahalle toplantısında vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan ve son olarak 15 Temmuz Şehitler Mahallesi sakinleriyle Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde bir araya gelen Ak Parti Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan, “Besni için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak; gece gündüze katılması gerekiyorsa emin olun katılacak. Ben onun sözünü size veriyorum. Besni’mizi birlikte ayağa kaldıracağız, Besni’yi marka şehir yapacağız” dedi.

Ak Parti Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan, AK Parti Besni İlçe Başkanı Murat Güner, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ertuğrul ve Kadın Kolları Başkanı Semra Semiz ile birlikte olarak 15 Temmuz Şehitler Mahallesi sakinlerinin konuğu oldu. Besni’nin her bölgesinde düzenlenen mahalle toplantılarında büyük sevgi gösterileriyle karşılaştığını ifade eden Alkan, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin büyük teveccüh gösterdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Alkan, bölgenin ciddi problemlerinin olduğunu ve göreve gelmesi durumunda bu problemleri hızlıca çözeceklerinin altını çizdi.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ”

Besni için gecesini gündüzüne katacağına vurgu yapan Ak Parti Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan, “15 Temmuz Şehitler Mahallesinin ciddi problemleri var. Bunların başında da su sorunu var. İnşallah biz göreve geldiğimizde ilk işimiz çok katlı apartmanlara tazyikli su vererek 15 Temmuz Mahallemizin su sorunu halledeceğiz. Mahallemizin yol ve kaldırımlarını ivedi bir şekilde tamamlayarak, Camisiyle, parklarıyla, yürüyüş parkurlarıyla ferah ve nezih, yaşanabilir bir Besni’yi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle imar ve inşa etmeye hazırız ve kararlıyız.

Sorunlarınız hepsi çözüme kavuşacak. Bundan yana emin olun. Birçoğunuzla hukukum var, ağabeylerimizsiniz, büyüklerimsiniz. Besni için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak; ben onun sözünü veriyorum. Besni için ne yapılması gerekiyorsa gecemizi gündüzümüze katacağız.

“BİZLER SEÇİME GİRİYORUZ, SAVAŞA DEĞİL!”

Sürekli halkın, içerisindeyiz. Maalesef vatandaşın siyasete ve siyasetçiye güveni yerle bir olmuş. Siyasetçilerin kullandıkları dilden dolayı adeta tiksinmiş durumda. Biz seçime giriyoruz, savaşa değil. Siyasetçilerin hem söylemlerine hem eylemlerine dikkat etmesi gerekir. Çünkü tüm adaylar birbirlerinin rakibidir, düşmanı değil. Birkaç oy fazla almak için ortamı germeye, hele hele bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayında birbirimizin kalbini kırmaya hiç gerek yok. Hayat sadece seçimden ibaret değil. Yarın seçim bitecek ve muhakkak hepimiz bir yerlerde yan yana geliriz. Herkes kendini, projelerini ve misyonunu anlatacak. Halk kimi seçerse herkes saygı duymak zorundadır.”dedi.

“AK PARTİ AİLEMİZ GİDEREK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

Besni halkının müthiş bir teveccühü ile karşılaştığını söyleyen Alkan, Seçim Koordinasyon Merkezimizde her akşam aile katılımları ile Ak parti ailemiz giderek daha da büyüyor. Böyle olunca bize daha çok çalışmak ve görev düşüyor.

Tüm teşkilatla, Ak Kadrolarla birlikte azimle, gayretle ve halkımızın teveccüne layık olmak için çalışacağımıza söz veriyoruz.”dedi

“NASIL AYAĞA KALKACAĞIMIZI DA ÖĞRENDİK”

6 Şubat depremlerinin Besni’de de büyük yıkım yaptığını hatırlatan Alkan, “Gerçekten 6 Şubat’ta yaşadığımız felaket bizlere çok şey kaybettirdi ama çok şey de öğretti. Nasıl ayağa kalkacağımızı da öğrendik. Şunu belirtmek istiyorum ki; Merkezi Hükümetimizin desteği olmadan Besni’nin ayağa kalkması veya projelerin hayata geçirilmesi bir hayal. Dolayısıyla, Projelerimiz arasında olan Kent Meydanı ve çok katlı otopark başta olmak üzere Projelerimizi hayata geçirerek Besni’mizi marka şehir yapacağız. İki yılda ise çarşı ve tüm Besni’nin 6 Şubat’tan kaynaklı depremin tüm izlerini ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.

“PROJELERİMİZLE BESNİ, İL STATÜSÜNDE BİR ŞEHİR HALİNE GELECEK!”

Besni’nin tarihi mozaiğini iyi araştırdığını ifade eden Ak Parti Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan, “Allah naip ederse 1 Nisan’dan itibaren 5 yıllık görev süremde durmadan, yorulmadan azimle çalışacağım. Öyle çalışacağız ki bir ilin aldığı hizmetlerin tamamını alan bir Besni hayal ediyorum. Besni’mizin tarihi ve kültürel mozaiğini biliyorum, gastronomi alanındaki potansiyelini biliyorum, genç nüfus potansiyelini de biliyorum. İhtisas Organize Sanayisiyle İnşaallah üç bin kişilik bir istihdam alanı açılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın’ın desteğiyle 300 kişinin istihdam edileceği Çağrı Merkezi’nin müjdesini şimdiden Besnili hemşehrilerimle paylaşmanın gururunu yaşıyorum.”dedi.

‘’BESNİ BÖLGENİN EN GELİŞMİŞ İLÇELERİNDEN BİRİ OLACAK’’

Besni için yapılacak proje ve hizmetlerle Besni’nin göç veren bir ilçeden kurtulacağını ifade eden Alkan, “Sanayi ve istihdam alanında, hayırsever işadamlarımızın da desteğiyle projelerimizi en kısa sürede hayata geçirerek Besni’mizi göç veren değil, göç alan ve hızla büyüyen şehirler statüsüne kavuşturacağız.

Biz projelerimizi hayata geçirirken bu insan potansiyelimizi de en doğru şekilde değerlendireceğiz. Yarınlarda çok daha başarılı gençlerimizin çok daha iyi noktalarda yer almasını sağlayacak eğitim desteklerimiz olacak. Besnililer bizim projelerimizi hayata geçirdiğimizde ilçemizin kalkınacağının bilincinde. 31 Mart günü birlik ve beraberliğimizi bozmadan sandığa gidip, Besni’nin geleceği için oy vereceğiz. Besni’yi birlikte el ele vererek kalkındıracağız. Besni sadece Adıyaman’ın değil, bölgenin en gelişmiş ilçelerinden biri olacak. Bu potansiyelimiz var.”şeklinde konuştu.