Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yükselen dereyi traktörle geçmeye çalışan 4 çiftçi sel sularına kapıldı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dikilitaş köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 36 AL 959 plakalı traktör ile dereyi geçmeye çalışan M.U., H.U., Y.T. ve H.A.U., su seviyesinin aniden yükselmesiyle akıntıya kapıldı.

Traktörden atlayarak kendilerini kurtaran çiftçiler, yüzerek yakındaki bir mağaraya sığındı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mağarada mahsur kalan 4 kişi bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde çiftçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

