Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, iklim değişikliği kaynaklı kuraklığın tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirtti. Su rezervlerinde artış yaşanmazken sulanan alanların genişlediğine dikkat çeken Çelik, 'Tarımsal sulamada ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı' dedi.

Yerüstü su kaynaklarının yetersiz olduğunu vurgulayan Çelik, 'Sulamada kullanılan suyun yüzde 80'inden fazlası yeraltı kaynaklarından karşılanmaktadır. Yerüstü su kaynakları çok yetersiz olduğu için sulamada kullanılan suyun %80'inden fazlası yeraltı kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu durum hem su kalitesinin düşmesine hem de su miktarının azalmasına sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli önlemler alınmazsa, yakın bir zamanda yeraltı su kaynaklarının tamamen tükenme riski bulunmaktadır. Dolayısıyla ruhsatsız kuyuların kayıt altına alınıp, ruhsatlı ruhsatsız tüm kuyulara sayaç takılması sağlanmalıdır. Ayrıca ruhsatsız su kuyusu açanlara ve sondaj yapanlara caydırıcı cezalar uygulanmalıdır' ifadelerine yer verdi.

Vahşi sulamanın toprak ve su kaynaklarına zarar verdiğini ifade eden Çelik, 'Vahşi sulama önümüzdeki yıllar için toprak varlığımızı tehdit etmekte olup, toprağın verimli kısımlarının akarsulara karışması ve taşınmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla üreticilerimizin vahşi sulama yönteminden modern sulama sistemlere geçişini hızlandıracak ve oluşacak olan maliyetlerini karşılama anlamında DSİ tarafından projeler, şartlı desteklemeler ve teşvikler hayata geçirilmelidir' dedi.

Modern sistemlere geçiş çağrısını yineleyen Çelik, 'Vahşi sulamadan modern basınçlı sulamaya geçiş hızlandırılmalıdır. Kapalı sulama sistemleri verimliliği ve ürün çeşitliliğini artıracaktır. Kuraklığa ve susuzluğa dayanıklı çeşitlerin ekimi yaygınlaştırılmalıdır' dedi.

Çelik, değişen iklim şartlarına çiftçilerin adaptasyonunun sağlanması için kuraklığa ve susuzluğa dayanıklı geliştirilen ve geliştirilecek olan çeşitlerin ekimini yaygınlaştırmanın gereğine vurgu yaparak, 'Özellikle iklim kaymalarından kaynaklı ekim ve dikim tarihlerinin güncellenerek bu konuda çiftçiler eğitilmelidir. Ekili ve dikili ürünlerin su ihtiyacına göre su kotası sistemi getirilmelidir. Bunun yanında çiftçilerin ürettiği ürüne göre sulama programı oluşturularak bu programa uymaları için gerekli önlemler ve tedbirler alınmalıdır' ifadelerini kullandı.

