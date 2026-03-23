Pilot bölge seçilen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 5G altyapı kurulumlarının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, test sürecinin yakında başlayacağını müjdeledi.

40 kilometrelik akıllı koridorda 19 stratejik nokta

"Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarla, yol güvenliği ve konforunun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Projenin tamamen yerli bir Ar-Ge çalışması olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu ayrıntıları paylaştı:



"Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık. Yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri devreye girecek. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliği artacak hem de yol ağımız daha etkin ve verimli kullanılacak. Artık yollardaki gereksiz beklemeler de en aza inecek."

Otonom sürüş ve anlık veri takibi

Sistemin sahada gerçek zamanlı verilerle test edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, araçların otonom (sürücüsüz) sürüş sistemleri için altyapının hazır hale getirildiğini ifade etti. Uraloğlu, sürecin işleyişine dair şunları kaydetti:



"Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz. 5G destekli akıllı ulaşım altyapımızı, farklı trafik senaryoları ve değişken hava koşulları altında kapsamlı şekilde test ederek en yüksek performansa ulaştırmayı hedefliyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlarla sistemi daha da geliştireceğiz. Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi’nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı da devreye alacağız."

Sistemin kalbi: AUS Merkezi Yazılım Platformu

Türksat tarafından geliştirilen yerli yazılım platformu, yüzlerce sensörden gelen veriyi analiz ederek karar destek mekanizması oluşturacak. Bu platform sayesinde kaza, duran araç, gizli buzlanma veya yola düşen nesne gibi riskler anlık olarak tespit edilecek. Vatandaşlar ise Karayolları Mobil Uygulaması üzerinden güncel trafik ve güvenlik bilgilerine ulaşabilecek.

