PTT AŞ tarafından "Sakin Şehirler-4" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 22 Mart 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) -PTT AŞ, 22 Mart 2024 tarihinde "Sakin Şehirler-4" konulu 120 TL (26 x 41 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 140 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.

Emine Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı Emine Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ahlat PTT Müdürlüğü/BİTLİS adresinde "Sakin Şehirler-4 Konulu Sürekli Posta Pulu 22.03.2024 AHLAT" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: igf