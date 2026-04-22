Dalyan yayınlanan yazısında, günümüzde tütün üretimiyle tanınan ve günümüzde tütün denince akla gelen ilk şehirlerden biri olan Adıyaman'ın, geçmiş süreçte 'afyon sakızı' üretimi ve ticaretiyle de anıldığı yönündeki iddialara ve anlatılara yer verdi.

Haşhaş üretimine ilişkin anlatılar

Dalyan'ın yayınlanan Köşe yazısında, 19. yüzyılın ortalarına tarihlenen bazı anlatılarda, Sivaslı Leon Korkorni isimli bir misyonerin Malatya-Adıyaman-Besni hattında faaliyet yürüttüğü ve haşhaş bitkisini bölgeye taşıdığı iddia edildi. Söz konusu anlatılara göre, haşhaş bitkisinin zamanla yerel üreticiler arasında yayıldığı ve bitkiden elde edilen ürünlerin ekonomik değer kazandığı ifade edildi.

'Bazı aileler için önemli bir gelir kaynağı'

Dalyan'ın yazısında, 1900'lü yılların başlarında Adıyaman ve çevresinde üretilen haşhaş ürünlerinin Halep gibi ticaret merkezlerine gönderildiği ve bazı aileler için önemli bir gelir kaynağı oluşturduğu öne sürüldü.

Yayınlanan metinde ayrıca, 1920'li yıllarda uluslararası uyuşturucu kontrol politikalarının devreye girmesiyle birlikte haşhaş üretiminin birçok bölgede olduğu gibi Adıyaman'da da sınırlandırıldığı belirtildi. Bu süreçte üreticilerin farklı tarım ürünlerine yöneldiği ve tütünün bölge ekonomisinde öne çıktığı ifade edildi.

Yerel anlatılarda kaçak üretim iddiaları

Köşe yazısında, yasak dönemlerinde bazı üreticilerin denetimlerden kaçınmak amacıyla sıra dışı yöntemler kullandığına dair yerel anlatılara da yer verildi. Bu anlatılar arasında, haşhaş yetiştiriciliğinin dut ağaçları üzerine yerleştirilen saksılarla yapıldığı yönündeki rivayetler de yer aldı.

Kaynak : PERRE