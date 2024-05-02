Emniyet güçlerinin Adıyaman Adliyesi önünde yaptıkları üst araması sonucunda E.G. isimli şüphelinin üzerinde ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tutanak tutulan şüphelinin silahına el koyuldu.

Kahta’da Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Büro Amirliğince Fatma Yeni Gülbahar Anaokulu öğrencilerine yönelik; okul güvenliği kişisel güvenlik çocuk güvenliği, polislik mesleğinin tanıtımı, 112 ihbar hattı ve önemi, trafik kuralları emniyet kemerinin önemi, kötü alışkanlıklar, güvenli oyun alanları, mahremiyet eğitimi, konularında eğitim verildi.

Ayrıca Trafik güvenliği eylem planı uygulamasına istinaden, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Kubilay İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine çocuk trafik eğitim alanında; trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, yaya geçidi, üst geçitler, trafik işaretleri ve levhaları, kaldırımlar, otobüs durakları, güvenli alanlar konularında uygulamalı eğitim verildi.

Zini Abdullah Eraslan Anaokulu öğrencilerinin düzenlemiş olduğu uçurtma şenliğine katılım sağlanmıştır.

Kaynak : PHA