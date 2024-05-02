Başkan Tutdere, kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen emek buluşmasında belediye çalışanları ile bir araya geldi. Çalışanlarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden başkan Tutdere, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

“Adıyaman’da belediyeciliği hak ettiği yere getireceğiz”

Adıyaman belediyesini ‘aile’ olarak tanımlayan Tutdere’nin konuşmasından satır başları şöyle:

“6 Şubat’ı yaşamış, yüzlerce evladını kefensiz toprağa göndermiş, büyük acılar yaşamış, yürekleri paramparça olan Adıyaman halkı bizlere kendilerine hizmet etme onurunu verdi. bizler de sizlerle beraber şartlar, koşullar ne kadar ağır ve çetin olursa olsun halkımıza hizmet etmenin onurunu ve şerefini birlikte yaşayacağız. biz daha çok çalışacağız ve Adıyaman’ımızı belediyecilikte hak ettiği yere hep beraber getireceğiz.”

“işçi, memur fark etmeksizin sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getireceğiz”

“Adıyaman halkı rahat olsun; çalışkan ve dinamik, birlikte omuz omuza çalışan bir belediyeyi yanlarında görecekler. Biz yaşadığımız, bu topraklara karşı sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getireceğiz, bu hepimizin aynı zamanda bir vefa borcudur. İşçi, memur fark etmeksizin görevimiz ve sorumluluğumuz eşittir. Belediye başkanından en ücra köşede çalışan memur kardeşim de, işçi kardeşim de memlekete hizmette aynı şekilde sorumludur. Hepimiz birlikte çalışarak halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.”

“Bu dönem çalışma dönemi...”

“Biz büyük bir aileyiz ve birlikte Adıyaman belediyesiyiz. Kim çalışıyorsa, kim görevini yapıyorsa yanımızda en kıymetlisi odur. Bu dönem çalışma dönemi, bu dönem hep beraber düştüğümüz yerden kalkma dönemidir, Adıyaman için düştüğümüz yerden kalkma dönemidir. Ya bu şehri ayağa kaldıracağız, ya da bu şehri ayağa kaldıracağız. Başka bir alternatifimiz bulunmamaktadır.”

Kaynak : PHA