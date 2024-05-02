Genetik durumlara ve bazı hastalıklara bağlı olarak saçlar dökülebilmektedir. Saç dökülmesinden şikayetçi olan kadınlar ve erkekler, Ankara saç ekimi ile eski saçlarının yerini kolay bir şekilde doldurmaktadır. Sizde saç ekimi ile doğal görünen saçlara sahip olabilirsiniz.

Saç Dökülmesi Tedavisi

Saç dökülmesi, birçok kişinin şikayetçi olduğu bir durumdur. Saçları dökülen kişiler, saç derisine zarar verecek ürünlerden uzak durmalıdır. Protein ağırlıklı bir beslenme ile saç dökülmenizi engelleyebilirsiniz. Eğer saç dökülmeniz vitamin eksikliğinizden kaynaklanıyorsa, bir hekime danışarak vitamin takviyesi alabilirsiniz.

Saç dökülmelerini engellemek için uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Kişiler Ankara saç dökülmesi tedavisi ile saçlarının dökülmesini engellemektedir. Bu uygulama, saç dökülmesi yaşayan herkes için uygundur.

Saç Dökülmesi Neden Olur?

Sağlıklı kişilerin saç derisinde 100 bin adet saç teli bulunmaktadır. Gün içerisinde taramaya bağlı olarak 100 ya da 150 adet saç dökülmesi normal olarak kabul edilmektedir. Saçlar, beslenme, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar ve stres gibi birçok etkene bağlı olarak dökülmektedir. Dökülen saçlarınızı Ankara saç dökülmesi tedavisi ile geri kazanabilirsiniz ve bunun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra belirli sürelerde saç dökülmelerinin yaşanması normaldir. Bu süreç 1 – 2 ay sürebilmektedir. Ancak daha fazla sürmesi olumsuzdur.

Saç Dökülmesi Tedavi Edilebilir mi?

Saç dökülmeleri birçok yöntem ile tedavi edilmektedir. Hekimler ilaç tedavisi ya da mezoterapisi uygulayabilmektedir. Bunun yanı sıra dökülen saçlarınızın yerine saç ektirerek kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Saç dökülmenizi kısa süre içerisinde tedavi ederek büyük kayıplar yaşanmasını önleyebilirsiniz.

Ankara’da Saç Ekimi Tedavisi

Saç ekimi yöntemleri ile kalıcı sonuçlar elde edilmektedir. İleri derece dökülmesi olan ve kellik yaşayan kişiler, Ankara saç ekimi tedavisi ile bu bölgelere saç ektirebilmektedir. Bu saç ekimi ile doğal ve kalıcı bir sonuç elde edebilirsiniz.

Birçok kişi, saç ekimi yöntemleri ile saçlarının yerini doğal ve kalıcı şekilde doldurmaktadır. Saç köklerinin olmadığı bölgeler tespit edilerek saç ekimi Ankara tedavisi ile buralara sağlıklı saç kökleri ekilmektedir. Bu şekilde saç ekimi yapılmaktadır ve bu işlemin birçok farklı yöntemi bulunmaktadır. Hekiminiz sizin için en uygun olan yöntemi seçecektir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Kimler İçin Uygundur? Ne Kadar Sürer?

Saç ekiminin yapılması için ilk olarak kişilerin donör bölgesinden sağlıklı saç kökleri alınmaktadır. Alınan kökler, ilgili alana ekilmektedir. Bu şekilde saç ekimi Ankara işlemi yapılmaktadır. Bu yöntem ile kalıcı saç kökleri elde edilmektedir. Ayrıca ekilen saç kökleri de sizin saçlarınızdan ya da vücudunuzdaki kıllardan olduğu için daha doğal bir yöntemdir.

Günümüzde belirli bir yaşa gelen kişiler saç dökülmesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Hatta günümüzde gençlerde bile saç dökülmeleri görülmektedir. Bu nedenle Ankara saç ekimi tedavisi, saç dökülmesi yaşayan herkes için uygun bir tedavidir. Tedavi süreci, saç dökülmesinin miktarına göre değişmektedir.

Saç Ekimi Sonrası Saçlar Ne Zaman Uzar?

Saç ekimi yapıldıktan bir hafta sonra şok dökülme süreci başlamaktadır. Bu süreçte tüm saçlar dökülmektedir. Ardından saç ekimi Ankara tedavisi ile ekilen saçları çıktığını ve uzadığını görebilirsiniz. Saçlarınız iyi bir bakım ile sağlıklı şekilde uzamaya başlayacaktır.

Ekim sonrasında hekiminizin dediklerini uygulamanız, saçlarınızın çıkma süresini kısaltacaktır. Saç derinizin bakımına dikkat etmelisiniz ve Ankara saç ekimi sonrasında hekiminize kontrole gitmelisiniz. Tam sonuçlarınız ise 1 yıl geçtikten sonra oluşacaktır. Ekimden 1 yıl sonra saçlarınızın ne kadar gürleştiğini ve uzadığını görebilirsiniz.