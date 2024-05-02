Trafik eğitimi almanıza yardım eden ve belge sahibi yapan ehliyet kursunda başarılı olabilirsiniz. Araca göre şartlarlarla birlikte sürücü kursu deneyiminiz oldukça iyi sonuçlanacaktır. Ehliyet almak iş hayatı ve özgür hareket etmeniz bakımından artılar kazandıran bir faaliyettir.

Hangi Ehliyet Kursunu Almalıyım?

Ne tür bir araç kullanacaksanız ona göre ehliyet alabilirsiniz. Büyük kamyon kullanacaklar için en uygun C ehliyeti veren sürücü kursu bulabilirsiniz. Otomobilleri sürmek için de B ehliyetler faydalıdır. Diğer araç türleri bakımından bilgilendirme isteyerek kursa başlayabilirsiniz.

Sürücü Kursu Hizmet Belgeleri Nelerdir?

Kurslarda temel olarak istenen belli başlı evraklar bulunmaktadır. Evraklar arasında, kimlik fotokopisi, sağlık raporu ve fotoğraf yer alır. Kan grubu kartı sürücü kursu talepleri arasındadır. Adli sicil evrakları vs. e devletten çıkarılabilir. Fotoğraflar biyometrik olmalı son 6 ayda çekilmelidir.

Neden İstanbul’da Özel Direksiyon Dersi Almalısın?

İstanbul, trafiğiyle de meşhur güzel ve kalabalık bir şehirdir. Şehirde sorunsuz şekilde araç kullanmaya daha da yaklaşmak için özel direksiyon dersi alabilirsiniz. Dersleri özel olarak aldığınızda pratik anlamda avantajlarınız da artacaktır. Birebir eğitim veren hocalar sayesinde şehrin keyfini artırmış olursunuz.

İstanbul’da özel ders alarak trafiğe çıkmak için belirli bir koşul olmamaktadır. Ancak cesaret edemiyorsanız özel direksiyon dersi almak için hemen başvurabilirsiniz. Ehliyet sahipleri de deneyim kazanmak adına İstanbul’a özel ders alabiliyor.

Özel Direksiyon Dersi Aldıktan Sonra Kaç Saatte Trafiğe Çıkabilirim?

Özel ders planına başlamadan önce ortalama trafiğe çıkış saatlerini sorabilirsiniz. Sürücü eğitmeninizin önerilerine göre özel direksiyon dersi süresi 10 saat civarındadır. Otomatik araçlarda 10 saate kalmadan İstanbul trafiğine dahil olabilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Tır Ehliyeti Nedir? Nasıl Alınır?

Tır araç çeşitlerini kullanmak için alınması gereken ehliyetler, yasal olarak zorunlu belgelerdir. Kurstan alacağınız tır ehliyeti için, kursun verdiği belge şartları, ehliyet şartları, yaş koşullarına uymak gerekmektedir. Sorunsuz şekilde sınavları geçtiğinizde de kurum CE ehliyeti vermektedir.

Tır Sürücü Belgesi Almak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Tam liste evrakları öğrenmek için başvuru yaptığınız kurstan liste almanız önerilir. Ayrıca genel olarak istenen tır ehliyeti evraklarından, kimlik, fotoğraf, sağlık belgesi, sicil belgesini vermek gerekir. Önceden aldığınız C ehliyetiniz de olmazsa olmazlar arasındadır. Öğrenim belgesi ve sicil evrakları e devlet üzerinden temin edilebilir.

Tır Ehliyeti Kaç Yaşında Alınır?

En son açıklanan yönetmeliklere göre, tır ehliyet yaş sınırı 21 olarak belirlenmiştir. Gelecek dönemlerde bu yaş sınırında değişiklik olup olmayacağı bilinmemektedir.

Tır Ehliyeti Alabilmek İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

En temel tır ehliyet şartı, C ehliyetinizin olmasıdır. Yani kamyonu kullanabilen kişiler tırı kullanabilmektedir. Belgeleri tam ve tır ehliyeti sınavları başarılı olanlar CE ehliyeti alabilmektedir. Başvurulardaki ödeme işlemlerinin de eksiksiz şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.