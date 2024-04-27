Polis merkezinde görevli bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir sebeple meslektaşlarına ateş açarak 2 polis memurunu şehit etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanan Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayı gerçekleştiren polis memuru S.U.Ş. ise bacağından vurularak yakalandı ve gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında, "Bugün 20.12 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Ekipler Amiri G.Ö.'yü vurarak maalesef şehit etmiştir. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" dedi.

Şehit polislerin cenazeleri, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Adıyaman Valiliği'nden de polis merkezinde yaşanan çatışma hakkında açıklama yapıldı.

Adıyaman Valiliği, bu akşam Altınşehir Polis Merkezi'nde meydana gelen çatışma hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 20:15 sıralarında, İlimiz Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru (S.U.Ş), kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri (K.Ü) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri (G.Ö)’yü ağır yaralamıştır. Olayın faili Polis Memuru (S.U.Ş), görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz (K.Ü) ve Ekipler Amirimiz (G.Ö) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak : PHA