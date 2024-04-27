Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde polisler arasında yaşanan silahlı çatışmada yaralanan üç polisten ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede alarm durumuna geçen sağlık personeli, ağır şekilde yaralı olarak hastaneye getirilen polisleri acilen ameliyata aldı. Yapılan müdahalelere cevap vermeyen iki polis kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastane önünde tam bir kaos yaşanırken, asılsız kan ihbarı üzerine hastanedeki yoğunluk başa çıkılamaz bir hal aldı. Yetkililerin tüm duyurularına rağmen kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etmeye devam ediyor.

Ne olmuştu?

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde polisler arasında yaşanan tartışma sonrası silahını çeken bir polis memuru arkadaşlarına kurşun yağdırdı. İkisi ağır olmak üzere, üç polis memurunun yaralandığı olay sonrası, Altınşehir polis karakoluna özel harekât polisleri ve çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alarm durumuna geçilirken, önce iki polisin hayatını kaybettiği ve 8 polis memurunun da yaralı olduğu bilgisi alındı. Olayın faili polis memuru hakkında FETÖ’den döndüğü ve tartışmanın bu sebeple yaşandığı iddia edildi. Tüm bu iddialar teyit edilemezken, net bilgi olarak üç polis memurunun yaralı olduğu bilgisi alındı. İki polisin hayati tehlikeyi atlatamadığı da alınan teyitli bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak : PHA