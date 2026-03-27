Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü ve Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, üniversite kampüsünde gerçekleştirilen fidan dikme faaliyeti ile katılımcılara doğayla buluşma fırsatı sundu.

Programa, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş de katıldı. Etkinlik kapsamında down sendromlu 15 öğrenci, çevre bilinci ve doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla fidan dikti. Öğrenciler, akademik danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Hülya Torun Yeterge ve topluluk başkanı Ali Deniz Durmaz'ın öncülüğünde etkinliğe katıldı.

Fidan dikme etkinliğine, Hatice Taşar 3. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Down Sendromlular Derneği üyesi veliler ve öğrenciler de destek verdi. Katılımcılar, etkinlik boyunca doğayla etkileşimde bulunurken, fidan dikimi hakkında bilgi aldı ve uygulamalı olarak etkinliğe katkıda bulundu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Üniversite yetkilileri, böyle anlamlı organizasyonların sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

