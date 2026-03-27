Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen izcilik faaliyetleri kapsamında, İl İzci Sorumlusu Halit Ergün, beraberinde Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu ve TOBB Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu izcileri ile izci liderleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında izciler, bayram tebriklerini iletti.

Gerçekleşen ziyarette, bayramların toplumsal yaşamda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli günler olduğu vurgulandı. Ayrıca izcilik faaliyetlerinin öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine, sorumluluk bilinci kazanmasına ve toplumsal dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kendisini ziyaret eden izcilere, izci liderlerine ve İl İzci Sorumlusu Halit Ergün'e nazik ziyaretleri ve bayram tebriği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Tosun, ayrıca tüm eğitim camiasının bayramını tebrik etti.

Ziyaret, izcilik faaliyetlerinin öneminin bir kez daha vurgulanması ve bayramın paylaşma, dayanışma ve birlik ruhu çerçevesinde değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE