Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Beşikli (Kifiri) köyünde bulunan Kifiri İlkokulu'nda, hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

'İlk Kütüphanem' Projesi Kapsamında Bin Kitap Kazandırıldı

Kütüphane, 'İlk Kütüphanem' Projesi kapsamında hayata geçirildi. Proje kapsamında kütüphaneye toplam bin kitap kazandırıldı. Açılış törenine, projenin kurucusu iş insanı Adem Erdal da katıldı.

Erdal, törende yaptığı konuşmada, çocukların erken yaşta kitaplarla buluşmasının önemine değinerek, 'Çocuklarımızın kitaplarla buluşmasını sağlamak, okuma alışkanlığını güçlendirmek ve eğitim yolculuklarına katkı sunmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Kütüphanemizin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Teşekkür Mesajı

Programa katılan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, projeye katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, kütüphanenin öğrenciler için verimli ve faydalı olmasını temenni etti.

Açılışı yapılan kütüphane ile öğrencilerin kitaplara erişiminin kolaylaştırılması ve okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kifiri İlkokulu'nda düzenlenen açılış programına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

