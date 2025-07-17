Dernek tarafından organize edilen etkinlik, Adıyaman merkezde bulunan dernek binası önünde başladı. Alevi inancının önemli bir ritüeli olan Muharrem matem orucu sonrası yapılan aşure dağıtımında birlik, beraberlik ve barış mesajları ön plana çıktı. Etkinlik boyunca Alevi inancının temel değerleri olan adalet, eşitlik, sevgi ve insan onuruna saygı vurgulandı.



‘Aşure birliğin ve barışın simgesidir’

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ali Sekman, Perre Haber Ajansı mikrofonuna yaptığı açıklamada, aşure lokmasının sadece bir yemek değil; inanç, kültür ve toplumsal dayanışmanın bir sembolü olduğunu ifade etti.



Sekman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Adıyaman Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin aşure lokması etkinliği canlarımızın katılımıyla başlamış bulunuyor. Bugün burada öncelikle lokmamızı Adıyaman merkezde başlattık, canlarımızla paylaştık. Aşure, tüm tatların bir arada kaynadığı, birliğin simgesidir. Aynı zamanda Kerbelâ’dan bugüne şehit olan canlarımız adına da itibar edilen bir lokmadır."



“Bizler Alevi kurumları olarak her yıl bu etkinliklerimizi unutmadan, Muharrem ayında aşuremizi paylaşıyoruz. Toplumumuzu bir araya getirerek tüm canlarla beraber bu lokmayı paylaşıyoruz. Aşure, diğer bir yönüyle barışın ve özgürlüğün de simgesidir. Geçmişte Kerbela’da yaşanan Hazreti Hüseyin’in şahsında yaşanan zulmün hatırlanması, 12 İmam orucunun tutulması ve akabinde lokmaların paylaşılmasıyla bu anlam derinleşir. Etkinliğimiz tüm canların katılımıyla gerçekleşti. Katılan, katkı sunan tüm insanlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”



Birlik ve dayanışma mesajı

Etkinliğe katılan vatandaşlar da Kerbelâ’da yaşanan trajedinin bir daha insanlık tarihinde yaşanmaması temennisinde bulundu. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin toplumsal barış, hoşgörü ve inançlar arası diyalog açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.



Alevi toplumu için büyük anlam taşıyan Muharrem ayı ve Kerbelâ matemine atıfla düzenlenen bu etkinlik, inançsal birlikteliğin yanı sıra toplumsal dayanışmanın da bir örneği olarak Adıyaman’da dikkat çekti. Aşure ikramı ile sona eren program, dualar ve niyazlarla son buldu.

Kaynak : PHA