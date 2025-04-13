“Haziran sonuna kadar başarı bekleniyor”

Buldan, sürecin hem devlet yetkilileri hem de Öcalan açısından ilerlediğini belirterek, "Buradan gittikten sonra Adalet Bakanı ile bir görüşmemiz olacak. Ardından İmralı Adası’nda Öcalan ile bir görüşme daha yapılması muhtemel. Sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

“Barışın kazananı herkes olacaktır”

Pervin Buldan, barış sürecinin yalnızca Türkiye içindeki aktörlerle değil, Avrupa’daki sivil toplum ve hükümetler tarafından da desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Her ülkenin yapabileceği çok şey var. Avrupa ülkelerinden beklentilerimiz var. Çünkü verilecek destek barışa katkı sağlar. Türkiye’de Kürt halkı ve Türk halkı için ortak bir yaşam zemini oluşturuluyor. Barışın kaybedeni olmayacaktır, ama kazananı herkes olacaktır.”

“Süreci başarıya ulaştırmak hepimizin elinde”

2013–2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecine atıfta bulunan Buldan, o dönem boyunca çatışmaların durduğunu hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üç yıl boyunca kimse hayatını kaybetmedi, anneler ağlamadı. Ama süreç kesildiğinde yeniden ölümler yaşandı. Bu nedenle yeni süreci başarıya ulaştırmak hepimizin elinde. Yapacağımız kampanyalarla, söylemlerimizle, etkinliklerle sürece katkı sunabiliriz.”

“Çocuk ve kadın cinayetleriyle mücadele edilmeli”

Buldan, Türkiye’de gündem olan Narin cinayetinin son iki görüşmede de ele alındığını belirterek, barışçıl ve demokratik bir toplum yapısının, çocuk ve kadın cinayetlerinin önüne geçeceğini vurguladı:

“Asıl savaşılması gereken, çocukları ve kadınları katleden zihniyetlerle mücadele etmektir. Demokratik toplumculuk bu zihniyeti ortadan kaldırabilir.”

“Öcalan barışa dair kudrete sahip”

Pervin Buldan, konuşmasının sonunda Abdullah Öcalan’ın barış sürecinde rol alması gerektiğini savundu. “Öcalan, barışı geliştirecek iradeye ve kudrete sahip olduğunu söylüyor. Biz de bu iradenin arkasındayız. Ya barış ya barış diyoruz” dedi.

Kaynak : PHA