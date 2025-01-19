Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1880915863466807775

Kaynak: igf