Adıyaman'da iki şahsın davranışları çevre sakinlerini endişelendirdi.

 
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şahısların sergilediği kontrolsüz ve garip davranışlar “zombi gibi” olarak nitelendirildi.

Okul çevresinde gerçekleşen olay, özellikle bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken şahıslar, ekipler tarafından kontrol altına alınarak ilgili birimlere teslim edildi.

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Vatandaşlar, okul çevresindeki güvenliğin artırılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: igf