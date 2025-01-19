İlk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, üretim prototipi ile bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, üretim prototipi ile sistem tanımlama testinden de başarıyla geçti.

Tekirdağ'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen son teste ilişkin görüntüleri BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatırlanacağı gibi Baykar’ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başlamıştı.

14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal ederken, burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.