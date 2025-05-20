Her transfer öncesi SMS ile onay

Yeni düzenlemeye göre, IBAN bilgisi tek başına para transferi yapmak için yeterli olmayacak. Kullanıcının bankada kayıtlı cep telefonuna gönderilecek olan SMS onay kodunun girilmesi zorunlu hale getirildi. Böylece kullanıcının bilgisi dışında yapılabilecek işlem riski azaltılmış olacak.

Bazı bankalarda uygulamaya başlandı

1 Mart 2025 itibarıyla bazı bankalarda aktif hale gelen sistemin, önümüzdeki süreçte tüm bankalara yayılması bekleniyor. BDDK'nın belirlediği takvim doğrultusunda bankalar gerekli teknik altyapılarını tamamladıktan sonra SMS onay sistemi, tüm müşteriler için standart hale gelecek.

Amaç: Kimlik avı ve hesap ele geçirme saldırılarına karşı koruma

Yeni güvenlik katmanı, özellikle kimlik avı (phishing), sahte mobil uygulamalar, zararlı yazılımlar ve hesap ele geçirme girişimlerine karşı önemli bir önlem olarak görülüyor. Son dönemde kullanıcıların izni dışında yapılan para transferi şikayetlerinde ciddi artış yaşanması, bu uygulamayı zorunlu hale getirdi.

BDDK’dan kullanıcı güvenliği için uyarılar

BDDK, vatandaşlara SMS ile gelen doğrulama kodlarını kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca, mobil bankacılık işlemlerinin yalnızca güvenilir cihazlar üzerinden yapılması ve mobil uygulamaların güncel sürümlerinin kullanılması gerektiği hatırlatıldı. Güçlü ve tahmin edilmesi zor şifre kullanımı da öneriler arasında yer aldı.

Geçiş süreci kademeli ilerleyecek

Yeni güvenlik uygulamasının tüm bankalara entegrasyonu kademeli olarak gerçekleşecek. Kullanıcıların bu geçiş sürecinde bankalarından bilgilendirme mesajları almaları ve yönlendirmelere dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak : PHA