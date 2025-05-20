“Ortak vatanda eşit yaşamı inşa etmenin vaktidir”

Hatimoğulları, 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrıyı “asrın çağrısı” olarak nitelendirerek, “PKK'nin 12 Mayıs açıklaması da bir milattır. Şiddet ve çatışma gerekçesiyle ertelenen adımlar için artık herhangi bir engel kalmamıştır. Türkiye klasik güvenlikçi aklın kelepçesinden mutlaka ama mutlaka kurtulmalıdır” diye konuştu.

“Komisyon önerisini destekliyoruz”

DEM Parti Eş Genel Başkanı, süreçte geniş toplumsal mutabakatın önemine vurgu yaparak, “Sayın Bahçeli’nin açıkladığı Meclis komisyonu önerisini son derece değerli buluyoruz. Bu komisyon barış ve demokratik toplum için kısa, orta ve uzun vadede gerekli yasal zemini hazırlayabilir, sürecin ilerleyen aşamalarını da takip edebilir” ifadelerini kullandı.

“Devlet ve iktidar tüm siyasi partilerle görüşmeli”

Siyasi parti ziyaretlerine başladıklarını aktaran Hatimoğulları, dün DEVA ve Saadet Partisi ile görüştüklerini, grup toplantısının ardından CHP ve Yeniden Refah Partisi ile bir araya geleceklerini, ardından AKP ve MHP dahil tüm partileri ziyaret edeceklerini açıkladı. Görüşmelerde barış sürecine dair projeksiyon sunduklarını belirten Hatimoğulları, “Devletin ve iktidarın da tüm siyasi partileri ziyaret ederek istişarelerde bulunması oldukça önemlidir” dedi.

“Yargı reformu olmadan barış olmaz”

Konuşmasında yargıya da mesaj veren Hatimoğulları, Kobani Davası, kayyım atamaları ve siyasi tutsakların durumuna değindi. “AİHM kararlarının uygulanması, hasta mahpusların bırakılması, Barış Akademisyenlerinin göreve iadesi gibi adımlar atılabilir” dedi. “Yargıdan topluma güven verecek kararlar bekliyoruz” diyen Hatimoğulları, Meclis’e seslenerek bayrama kadar infaz düzenlemesi yapılmasını istedi.

“Meclis barışın agorası olabilir”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunan Hatimoğulları, “Siz Meclis’i barışın agorası haline getirebilir, çözüm zirvesine ev sahipliği yapabilirsiniz” dedi. “Bu topraklarda barışın güvercini kesinlikle uçacak, hiçbir karanlık güç bunu engelleyemeyecek” ifadelerini kullandı.

“Toplumun sorusu net: Bu barış süreci nasıl işleyecek?”

Hatimoğulları, saha gözlemlerine dayanarak halkın en temel sorusunun “Bu barış süreci nasıl işleyecek?” olduğunu belirtti. Bu sürece güvenin inşası için somut adımlar atılması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, “Şimdi herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır” dedi.

“Barış düşmanlığı yapanlar halkı galeyana getirmesin”

“Barış gelirse ülke bölünür” diyen çevrelere de sert tepki gösteren Hatimoğulları, “Şirazesini kaybetmiş bu söylemler halkı galeyana getirmekten başka bir şey değildir” dedi.

“Rehavete yer yok, mücadeleyi büyütüyoruz”

Konuşmasını DEM Partililere seslenerek bitiren Hatimoğulları, “Bu dönem, emeğimizi ve enerjimizi beşe katlayacağımız bir dönem. Daha fazla çalışmaya, barışı toplumsallaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA