Besni ilçesine her geçen gün yeni müjdeler veriyor olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman’ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Besni ilçesiyle ilgili iki önemli gelişmeyi yakından takip ettiklerinin altını çizen Milletvekili Özhan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Besni’mize her geçen gün yeni projeler kazandırıyor olmak bizleri heyecanlandırıyor. Besni ilçemizi modern bir görünüme kavuşturmak için Belediye Başkanımız ve Teşkilatımızla birlikte tüm gayretimizle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşümün ardından Meydan Projemiz de hayata geçiyor. Son olarak projeye Hacı Reşit Camisi ve beraberindeki dükkanları da dâhil ettik. Bilindiği üzere camimizin yıkılıp yıkılmayacağı merak ediliyordu. Girişimlerimiz sonucu camiyi projeye dâhil ettik. Meydan ve karşısındaki rezerv alanla birlikte çarşı merkezimiz modern bir görünüme kavuşacak. Böylelikle esnaflarımız daha güzel ve modern iş yerlerinde hemşerilerimize hizmet verecekler. Projemizin Besni’mize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Su Gözü Millet Bahçesi'nin de proje çalışmaları devam ediyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’ımızı ziyaretinde Millet Bahçesi’nin müjdesini vermişti. Geçtiğimiz günlerde Besni Belediye Başkanımız Reşit Alkan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek konuyu tekrar görüşmüştük. Bakanımızın talimatıyla proje çalışmaları başladı. Projenin tamamlanmasıyla Besnili hemşerilerimizin aileleriyle bir araya gelip piknik yapabileceği, eğlenebileceği ve doğayla baş başa hoş vakit geçirebileceği bir merkez inşa edilmiş olacak. İnanıyorum ki proje Besni’ye büyük katkılar sağlayacak ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek. Besni ilçemizde devam eden diğer projelerimizle ilgili de takibimiz sürüyor. Bu kapsamda Besni Terbizek Kavşağı’nda aydınlatma ve cep çalışmaları sürüyor. Besni-Gölbaşı Karayolunda Ramazan Bayramı sonrasında çalışmalar hızla başlayacak. Bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Kentsel Dönüşüm çalışmaları da aynı şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda Meydan Projemiz ve rezerv alan çalışmaları sürüyor, ayrıca Çevre Yolu Viyadük çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yine çiftçilerimizin merakla beklediği Keysun ve Kızılin Sulama projeleri, GAP Eylem Planı'na dâhil edildi. Öte yandan Besni’mize çok güzel ve modern bir otogar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimizin hayata geçmesi noktasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, projelerimizin Besni’ye şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

Kaynak : PHA