Küresel meselelerin ele alındığı toplantıda, Özel’in özellikle Filistin’de yaşanan insanlık krizine dair yaptığı çağrılar dikkat çekti. Özel, toplantının bir sonraki buluşmasının Filistin’in Ramallah şehrinde yapılmasını önererek, Sosyalist Enternasyonal’in Filistin’deki krize daha aktif bir şekilde müdahil olması gerektiğini vurguladı.

Filistin İçin Acil Çağrı: "Gazze’de Ateşkes Sağlanmalı"

Özgür Özel, Filistin’de devam eden çatışmalara dikkat çekerek, Gazze'deki durumun acilen çözülmesi gerektiğini ifade etti. Gazze’de kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini belirten Özel, İsrail’in saldırılarının neredeyse bir yıldır sürdüğüne dikkat çekti. Bu duruma kayıtsız kalınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Özel, "Gazze’de acil ateşkes sağlanmalı, insani yardımların geçişine izin verilmeli ve rehineler serbest bırakılmalı" dedi. Özel, Sosyalist Enternasyonal'in Ortadoğu Komitesi’nin bu konuda aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Lideri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği verimli bir telefon görüşmesinden bahsederek, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Abbas'ın daveti üzerine yakın zamanda Filistin’e ziyaret gerçekleştireceğini belirten Özel, "Bu konuda samimiyetimizi ve ciddiyetimizi göstermek adına bir sonraki toplantımızı Ramallah’ta yapmayı öneriyorum" diyerek uluslararası topluma güçlü bir mesaj verdi.

"Birleşmiş Milletler Daha Adil ve Demokratik Olmalı"

Konuşmasında Birleşmiş Milletler (BM)’in mevcut yapısına da eleştirilerde bulunan Özel, BM’nin savaş sonrası galip beş ülkeye verdiği veto hakkını "anlamsız ve çağdışı" olarak nitelendirdi. Bu yapının artık işlevini yitirdiğini belirten Özel, "Geçmiş yüzyılın savaş galiplerinin bugünün küresel sorunlarını çözmede tek yetkili olmasını doğru bulmuyoruz" diyerek BM'nin daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşmasının zorunluluk olduğunu söyledi. Özellikle Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde BM’nin etkin çözümler üretemediğini vurgulayan Özel, "Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi artık ertelenemez bir gereklilik halini almıştır" diye konuştu.

"Küresel Gelir Adaletsizliği ve Neoliberal Politikaların Eleştirisi"

Özgür Özel, küresel çapta derinleşen gelir adaletsizliği ve bu durumun yarattığı sosyal sorunlara da dikkat çekti. Dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesimin, dünya servetinin yarısını elinde bulundurmasının "sadece bir ekonomik sorun değil, aynı zamanda küresel bir adaletsizlik" olduğunu belirten Özel, neoliberal politikaların bu adaletsizlikleri daha da derinleştirdiğini ifade etti. Sosyalist ve sol partilerin bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini belirterek, "Dünyadaki eşitsizlikler giderilmeden, dünya barışının ve huzurunun sağlanması mümkün değildir" dedi.

Sığınmacı Krizi: "Türkiye’yi Yalnız Bırakmayın"

Türkiye’nin dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke olduğunu belirten Özel, sığınmacı sorununu hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın ortak bir sorunu olarak değerlendirdi. "Türkiye'yi bu yükle baş başa bırakırsanız, toplumun aşırı sağın zararlı politikalarına itildiğine şahit olursunuz" diyerek Avrupa Birliği’ne ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Özel, bu sorunun ortak bir yaklaşım ile çözülmesi gerektiğini vurguladı. "Sığınmacı sorununu çözemediğimiz sürece, bu mesele Avrupa'nın da başlıca sorunu haline gelecektir" dedi.

"Avrupa Birliği Yolunda Kararlılık"

CHP’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara da değinen Özel, bu konuda Avrupa Komitesi’nden alınan desteğin Türkiye’deki reform süreçlerine büyük katkı sağladığını belirtti. "Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği, partimizin en temel hedeflerinden biridir ve bu konuda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" diyen Özel, uluslararası destek için teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA