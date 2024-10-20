Manisa’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Özel, yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olduğu iddia edilen hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini söyledi ve iktidara iş birliği teklifinde bulundu.

Özel’in Çağrısı: "Samimiysen Bu Hastaneleri Kamulaştıralım"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için kamulaştırma yoluna gidilmesini önerdi. “Eğer samimiysen bu hastaneleri Salı günü Meclis’te oy birliğiyle kamulaştıralım” diyen Özel, ruhsat iptallerinin geçici bir çözüm olduğunu belirtti. "Ruhsat iptali sadece göz boyama. Asıl çözüm, hastanelerin kamulaştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, bu adımın atılmasıyla özel sağlık sistemindeki denetim eksikliklerinin de önüne geçilebileceğini savunarak, "Bu meselede samimiysen, Salı günü Meclis'te adım atalım. Eğer bu işe karışan tüm hastaneleri kamulaştırmak istiyorsanız, biz destek veririz" dedi.

Skandalın Perde Arkası: Yenidoğan Bebeklerin Ölümü ve Soruşturma

İstanbul’da özel hastanelerde yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırılan bebeklerin ihmaller sonucu hayatını kaybettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, Türkiye’nin sağlık sistemindeki denetim eksikliklerine yönelik büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 47 kişi gözaltına alınmış, 22’si tutuklanmıştı. İddianamede, bebeklerin ihmal ve yetersiz sağlık hizmetleri sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, kasten öldürme ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları öne çıkıyor.

Özel: “Sağlıkta Denetim Yetersiz, Hükümet Görevini Yerine Getirmiyor”

Özel, konuşmasında özel hastanelerin denetim süreçlerine de değindi. Sağlık Bakanlığı’nın denetim görevini yerine getirmediğini savunan Özel, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yeterli kadroya sahip olmaması nedeniyle özel hastanelerde etkin denetim yapılamadığını ifade etti. Bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Özel hastanelerde denetim yapılmıyor, bu da sistemde ciddi bir sorun yaratıyor" dedi.

CHP Liderinden İktidara Eleştiri: "Denetimsizlik, Sağlık Sistemi İçin Büyük Tehdit"

Özel, bu tür olayların sadece bireysel hatalardan kaynaklanmadığını, kurumsal ihmallerin de söz konusu olduğunu belirtti. "Sağlık sistemindeki bu ihmal sadece bireysel değil, kurumsal bir sorundur. Eğer görevler yerine getirilmezse, biz gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu. Özel ayrıca, yenidoğan bebeklerin ölümüne yol açan bu tür ihmallerin halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

"İktidara Yakın Özel Hastaneler ve Denetim Eksikliği Eleştirisi"

CHP lideri, özel hastanelerin iktidara yakın isimler tarafından kontrol edildiğini, bu nedenle denetim süreçlerinin düzgün işlemediğini öne sürdü. "Sağlık sektöründeki denetimsizlik, özellikle iktidara yakın hastanelerde daha da belirgin. Bu hastaneler yeterince denetlenmiyor ve sonuçları ağır oluyor" ifadelerini kullandı.

Özel’den Uyarı: “Hastane Sahipleri Ruhsat İptal Edildiğinde Yeni İsimle Başvuru Yapıyor”

Özel, skandala adı karışan hastane sahiplerinin ruhsat iptali sonrasında isim değişikliğiyle yeniden başvuruda bulunduklarını ve benzer sistemin devam ettiğini belirtti. "Hastane sahipleri isim değiştirip, yeni ruhsat başvurusunda bulunuyor. Yargıda yürütmeyi durdurma talepleri kabul ediliyor ve sistem eski haline geri dönüyor" dedi.

"Olayın Geçmişi: Yenidoğan Bebeklerin Ölümü Kamuoyunda Büyük Tepki Yaratmıştı"

İstanbul’da 12 yenidoğan bebeğin özel hastanelerde ihmaller sonucu hayatını kaybettiği iddiaları, kamuoyunda büyük yankı bulmuştu. Bebeklerin gereksiz yere yoğun bakımda tutulduğu ve SGK’dan fazla ödeme almak amacıyla hastanelerin sahte kayıtlar oluşturduğu iddia edilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, 22 kişi tutuklanmış ve 47 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, hastane sahiplerinin ve yöneticilerinin "kasten öldürme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlamalarla yargılanması talep ediliyor. Ayrıca, hastaneler ve sağlık şirketleri "malen sorumlu" olarak gösterilmiş ve bazı hastanelerin kapatılması talep edilmişti.

Özel: “Bu Skandalın Sorumluları Partiler Üstüdür”

Özgür Özel, hastanelerdeki ihmallerin sorumlularının siyasi bağlantılarına bakılmaksızın gereken cezayı alması gerektiğini vurguladı. “Bu skandalın sorumluları partiler üstüdür. Kimse gerekeni yapmazsa, biz gereken adımları atarız” diyen Özel, olaya karışanların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

"Siyasi Arena Gerildi, Gözler Meclis’te"

Özel’in kamulaştırma çağrısı ve hükümete yönelik eleştirileri, Türkiye’de sağlık sistemine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle özel hastanelerde denetim eksikliği ve hastanelerin kamulaştırılması konusundaki çağrılar, önümüzdeki günlerde siyasetin önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor. Salı günü Meclis'te bu konuda nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA