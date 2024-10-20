CHP, AK Parti'nin "itaatkar ve kanaatkar nesil yetiştirme" projesine karşı olduğunu belirtirken, hedeflerinin "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller" yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Zirvenin Amacı ve İçeriği

Zirve, CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın koordinasyonunda iki gün sürdü. İlk gün Elmadağ’daki Hasanoğlan'da, ikinci gün ise CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede, eğitimde yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Akademisyenler, eğitim uzmanları, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı zirveye, CHP'nin il eğitim sekreterleri de dahil oldu. Zirvede, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında eğitim politikalarıyla ilgili görüşler ve öneriler tartışıldı.

Sonuç Bildirgesi: CHP'nin Eğitim Vizyonu

Zirvenin sonunda açıklanan bildirgede CHP’nin eğitim vizyonuna dair şu önemli mesajlar yer aldı:

Eğitimde Piyasalaşma ve Gericileşme Eleştirisi: CHP, AK Parti'nin eğitim politikalarının piyasalaşma, gericileşme ve niteliksizleşmeye yol açtığını savundu. Bildirgede, çocukların yeterli eğitime ulaşamadığı, öğretmenlerin zor koşullarda çalıştığı ve eğitim sisteminin temel sorunlarla boğuştuğu belirtildi. Ayrıca, öğrencilerin açlık ve yoksulluk gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çektiği vurgulandı.

Eğitim Ortamlarının Yetersizliği: Okulların fiziksel olarak kötü durumda olduğu, hijyen koşullarının sağlanamadığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenlik eksikliklerinden dolayı tehlike altında olduğu ifade edildi. Mesleki eğitim adı altında çocukların iş gücüne çekildiği, telafisi olmayan kazalar ve ölümlerle yüzleşildiği belirtildi.

CHP’nin Hedefleri: CHP’nin hedefi, laik, bilimsel, nitelikli, kamusal, parasız, adil ve eşitlikçi bir eğitim sistemini kurmak. AK Parti’nin “itaatkar nesil yetiştirme” amacına karşın CHP, özgür düşünceli, çağdaş ve yenilikçi bireyler yetiştirme hedefine bağlı olduğunu vurguladı. "21. yüzyıl becerileriyle donatılmış Cumhuriyet yurttaşları" yetiştirme amacı ön planda tutuldu.

Katılımcı Bir Eğitim Politikasının Geliştirilmesi: CHP, eğitim politikalarını hazırlarken katılımcı bir yaklaşım izleyeceğini duyurdu. Akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve partililerin görüşleri doğrultusunda çalışmalar yürütüleceği belirtildi. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılacak çalışmalarla politika önerilerinin olgunlaştırılacağı, Ocak 2024’te ise yeni bir Eğitim Zirvesi ile bu politikaların son halinin kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

"Fikri Hür Nesiller Yetiştirme" Vurgusu

CHP, eğitim politikalarında özgür düşünceye vurgu yaparak, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bireyler yetiştirme misyonunu tekrar dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in zirvede yaptığı konuşmada, eğitim konusunun CHP için en öncelikli alanlardan biri olduğu belirtildi.

Eğitimde Kalıcı Çözümler

Zirvede ayrıca, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve yoksulluğun giderilmesi gibi konular da ele alındı. CHP, eğitim politikalarını ekonomik iyileştirme ve sosyal adalet politikalarıyla entegre ederek, geniş kapsamlı çözümler üretmeyi hedeflediğini belirtti. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadıkça Türkiye’nin kalkınmasının ve demokrasisinin eksik kalacağı mesajı verildi.

CHP’nin Eğitim Zirvesi, partinin önümüzdeki dönemde eğitim politikalarını oluşturma sürecinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. CHP, eğitimde özgür düşünceyi ve laikliği savunan bir yaklaşımı sürdürürken, AK Parti'nin eğitim politikalarına yönelik eleştirilerini sertleştiriyor. Zirvenin sonuç bildirgesinde, AK Parti döneminde eğitimin gerilediği ve yoksulluğun artarak eğitimde fırsat eşitsizliği yarattığı vurgulanırken, CHP’nin 21. yüzyıl becerilerine sahip, çağdaş Cumhuriyet yurttaşları yetiştirme hedefi öne çıkarıldı.

Kaynak : PHA