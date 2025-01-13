CHP’li belediyelere yönelik baskıların artış gösterdiğine dikkat çeken Özel, Beşiktaş Belediyesi binası önünde yaptığı basın açıklamasında yaşananları ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurdu.

"Kapıyı Kırarcasına Baskın Yapıldı"

Sabah saatlerinde Akpolat’ın evine gerçekleştirilen polis baskının hukuksuz olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Kapıyı kırarcasına çaldılar. Evdeki yaşlı annesi tedirgin edildi. Annesi, ‘Rıza Balıkesir’de hasta babasının yanında’ dediği halde, oradaki evi de basmakta tereddüt etmediler. Amacı bilgi almak olan polis öncelikle nezaket gösterir ve haber verir. Ancak burada amacın belediye başkanımızı itibarsızlaştırmak olduğu açık.”

"Uyuşturucu Baronlarına Yapılmayan Muamele CHP’li Belediye Başkanına Yapıldı"

Operasyonun planlı ve sistematik bir şekilde CHP’li belediyeleri hedef aldığını öne süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu baronlarına yapılmayan muamele CHP’li belediye başkanına yapılmıştır. Hükümete yakın medya, operasyonu dakikalar öncesinden haber alıp görüntülerle servis etmiştir. Bu hareket tam anlamıyla bir siyasi kumpas girişimi olarak tarihe geçecektir.”

"Tayyip Bey 50 Kez Gözaltına Alınırdı"

Belediye ihaleleri üzerinden yürütülen bu tür soruşturmaların hukuki zemininin olmadığını vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki belediye başkanlığı dönemine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bu mantıkla belediye işleri sorgulanacaksa Tayyip Bey’in belediye başkanı olduğu dönemde yaptıkları nedeniyle en az 50 kez gözaltına alınması gerekirdi. CHP’li belediyelere bu tür baskıların yapılması kabul edilemez.”

"AK Parti’li Belediyelere Soruşturma Yok"

AK Parti’nin istifa ettirdiği belediye başkanları hakkında yargının harekete geçmediğine dikkat çeken Özel, bu durumun siyasi çifte standartın göstergesi olduğunu dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik benzer operasyonların da planlandığını iddia eden Özel, şu uyarıda bulundu:

“O iş o kadar kolay değil. Bu millet sandıkta gereken cevabı verecektir.”

"Kumpas Kurarak Tarihe Geçeceksiniz"

CHP lideri, demokrasinin çiğnenmeye çalışıldığını ve hükümetin bu tür baskılarla tarihâ olumsuz bir miras bırakacağını ifade etti:

“Demokrasiyle geldiniz ama giderken demokrasiyle gitmek istemiyorsunuz. Kumpaslar kurarak tarihe geçeceksiniz. Ancak milletimiz bu oyunlara gelmeyecektir.”

Beşiktaş Belediyesi'nden Açıklama

Beşiktaş Belediyesi yetkilileri de yaşanan olayla ilgili basına yaptıkları açıklamada, belediye hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, hukuka uygun hareket ettiklerini ifade etti. Belediye Başkanı Akpolat’ın da görev başında olduğu ve belediyenin halka hizmet etme noktasında kararlılıkla çalışmayı sürdüreceği vurgulandı.

CHP’den Şehir Genelinde Dayanışma Çağrısı

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP il ve ilçe teşkilatları Beşiktaş Belediyesi’ne destek için dayanışma çağrısında bulundu. CHP’nin ilerleyen günlerde konuyla ilgili yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

Kaynak : PHA