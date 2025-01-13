Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sanatçı İbrahim Tatlıses ile yaşadığı diyalogla yeniden adaylık konusunu gündeme getirmişti.

"Suriye’deki Terör Örgütü Kendini Feshetmeli"

Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'deki terör örgütleriyle mücadelede net tavır sergilendiğini belirtti. "Ne milletimizin birliğinden ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden taviz verilmesi söz konusu değil. Kırmızı çizgilerimiz açıktır. Suriye’deki terör örgütünün kendini feshetmesi doğru olandır" dedi. Çelik ayrıca, PKK bağlantısı bulunmayan siyasi yapıların Suriye'deki sistem içinde yollarına devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Gazze'ye İnsani Yardımlar Kısıt Olmadan Ulaşmalı"

Gazze’deki insani duruma da değinen Çelik, ateşkes ve insani yardımların önemine dikkat çekti. "Ateşkes, esir takası ve insani yardımların Gazze’ye kısıt olmadan ulaşması konusundaki inisiyatifimizi sürdürüyoruz. Dünya halklarının Gazze'ye yönelik yaklaşımları son derece asil olmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP'ye Yönelik Eleştiri: "Şifreli Konuşmaya Gerek Yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir CHP’li belediye başkanını AK Parti’ye davet ettiği" yönündeki iddialarına da yanıt veren Çelik, "Buna gerek yok, açık bir şekilde söylesin. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır, kendisiyle görüşmek isteyen çok sayıda belediye başkanı oluyor. Ortada illegal bir durum yok" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Memnuniyetlerini İfade Ediyor"

DEM Parti İmralı Heyeti’nin temaslarına ilişkin soruya yanıt veren Çelik, "Bu görüşmeler son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız, şehit ailelerinin maneviyatına zarar verecek hiçbir adımın atılmayacağını belirtmiştir" ifadelerini kullandı.

"Süreç Milletimizin İsteğine Bağlı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında son değerlendirmesini yineleyen Çelik, "Vatandaşımızın istemesi önemlidir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreci yürütürüz" diye konuştu.

Kaynak : PHA