Alınan bilgiye göre olay, Gölbaşı Gölü kenarında meydana geldi.

Gölbaşı Belediye ekipleri tarafından Gölbaşı Gölü kenarında düzenleme çalışması yapıldığı esnada göl kenarında hareketsiz yatan kadın gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilirken, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Zeynep Işık'a (19) ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Zeynep Işık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kaynak : PHA