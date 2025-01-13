39 Kişi Gözaltına Alındı, Tepkiler Sürüyor

İstanbul'da yürütülen 'ihale yolsuzluğu soruşturması' çerçevesinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararına, özellikle CHP'den gelen tepkiler giderek büyüyor.

Doğan: “Siyasi Bir Müdahale”

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, gözaltı kararını sert bir şekilde eleştirdi. Doğan, “Belediye Başkanımız sayın Rıza Akpolat’ın gözaltına alındığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu hukuksuz gözaltı kararı, tamamen siyasi bir müdahale olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin en büyük demokrasi krizlerinden birini yaşadığımız bu dönemde, halkın iradesini hiçe saymak, demokratik hakları zedelemek, adaletin ve hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir,” dedi.

"Hukuksuz Gözaltı Kararını Kabul Etmiyoruz"

Doğan, açıklamasının devamında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her koşulda demokrasiden, hukuktan ve adaletten yana olduklarını vurguladı. Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması süreciyle ilgili olarak hukuki yolları takip edeceklerini belirten Doğan, "Akılcı ve adil bir sonucun çıkarılması için mücadele edeceğiz,” dedi.

Başkan Buluş: "Siyasi Saldırı ve Hukuksuzluk"

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya ek olarak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik gözaltı kararına tepki gösteren bir diğer açıklama da CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanıl Hüseyin Buluş'tan geldi. Buluş, gözaltı kararını "aparı topar" ve "hukuksuz" olarak nitelendirerek, "Belediye Başkanımızın apar topar gözaltına alınması tamamıyla hukuksuz bir karardır, siyasi bir saldırıdır," dedi. Buluş, "Sandıkta yenemediğiniz belediye başkanlarımıza kurduğunuz komplo amacına ulaşamayacaktır. Halkın iradesine saygı göstermek, adaletin tecelli etmesi için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın," ifadelerini kullandı.

"Rıza Akpolat Kısa Sürede Serbest Kalacak"

Buluş, Rıza Akpolat’ın kısa süre içinde serbest kalacağına ve görevine devam edeceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi. Ayrıca, tüm CHP’lilere ve demokrasi yanlısı vatandaşlara çağrıda bulunan Buluş, "Bu tür hukuksuz uygulamalara karşı birlikte durmalı, halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramayacağına inancımızı yinelemeliyiz," dedi.

Kaynak : PHA