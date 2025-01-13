Özel: "CHP'nin Birliğini Bozamazsınız"

Özel, sözlerine iktidarın "kirli gündem" yaratmaya çalıştığını belirterek, "Bu tip saldırılara pabuç bırakmayacağız. CHP’nin birliğini, beraberliğini asla ortadan kaldıramayacaksınız. Kol kola, el ele, omuz omuza o sandığa doğru yürüyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı'na Yapılan Operasyonun Ardından Tepkiler

Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın evine yapılan baskına dair şunları söyledi: "Bugün sabah, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın ikametgahının polisler tarafından sert şekilde kapısı çalındı. İçeride uyuyan yaşlı annesi korkuyla kapıyı açtı. Polisler, Akpolat’ı almak için geldiklerini söyledi." Özel, bunun bir "siyasi operasyon" olduğuna dikkat çekerek, Akpolat’ın halk tarafından büyük bir destek aldığını ve bu destekle “Beşiktaş’taki seçimleri kazanan CHP’nin hedef alındığını” vurguladı.

Siyasi İktidarın İki Yüzlülüğü Eleştirildi

Özel, aynı süreçte MHP Osmaniye Belediye Başkanı'nın 21 yıl hapis cezası almışken serbest bırakılmasını örnek göstererek, “21 yıl hapis almış bir kişi sabit ikametgahı olduğu için serbest bırakılıyor, fakat Rıza Akpolat gözaltına alınıyor. Bu iki yüzlülüğü kabul etmiyoruz” dedi.

Özel, AKP iktidarının, CHP'li belediye başkanlarına yönelik uyguladığı adaletsizliği sert bir şekilde eleştirerek, "Bu hukuksuzlukları kabul etmiyoruz. Bugün yapılanlar FETÖ yöntemleridir" şeklinde konuştu.

Memnuniyet Anketlerinden Kaynaklanan "Karın Ağrısı"

Beşiktaş’taki operasyonun bir "algı operasyonu" olduğunu söyleyen Özel, "Rıza Akpolat’ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu yapılanlar sadece bir siyasi manipülasyon" ifadelerini kullandı. Ayrıca, AKP'nin son dönemdeki memnuniyet anketlerinde CHP'nin önde olduğunu belirterek, “İktidar, bu anketlerin yarattığı karın ağrısını gidermeye çalışıyor” dedi.

Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi Vurgusu

Özel, iktidara seslenerek, "Suçu olan kişi yargılanır, cezasını çeker. Ama burada siyasal bir mücadelenin içinde olduğumuzu unutmamalıyız" dedi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin birliği ve beraberliğini asla bozamayacaklarını yineledi.

"İktidar, Milletin Kararını Kabul Etmeli"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerini de sürdürerek, "Sandıkta milletin kararına boyun eğmek yerine, her seçimde sonuçları kabul etmeyip kayyum politikaları uygulamak, hukuksuzluktur. Bu konuda milletin kararına güvenmelisiniz" dedi.

İmamoğlu: "Siyasi Operasyonların Arkasında İktidarın Çöküşü Var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, son dönemdeki operasyonların, iktidarın kendi tükenişini gizlemeye yönelik olduğunu belirtti. İmamoğlu, "Bu yapılanlar, iktidarın çöküşünü gizlemek için yapılan manipülasyonlardır. Biz milletin kararıyla iktidara geldik ve milletin iradesiyle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Gelecek Sandıkta CHP'yi Görecek"

Özel ve İmamoğlu, ortak açıklamalarında, CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu ve gelecek seçimlerde de iktidarı kazanacaklarını ifade etti. Özel, son olarak, "CHP’nin birliği ve beraberliği her şeyin önündedir. Omuz omuza sandığa doğru yürüyoruz" şeklinde konuşarak, CHP'nin iktidara yürüdüğünü belirtti.

Kaynak : PHA