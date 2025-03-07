Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından Beykoz Belediyesi’ne giden Özel, burada yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar şahıslara yönelik değil, milletin iradesine yöneliktir" diyerek yaşananları siyasi bir operasyon olarak değerlendirdi.

"Türkiye’de Demokrasi ve Hukuk Tehdit Altında"

CHP lideri, Türkiye’de hukuk sisteminin giderek otoriterleştiğini ve siyasi iktidarın seçim sonuçlarını kabullenmekte zorlandığını belirtti. Özel, seçimle gelen yöneticilere karşı uygulanan baskıları eleştirerek şunları söyledi:

"Bir ülkede güçlü kurumlar ve herkese eşit uygulanan kurallar olmalıdır. Seçilmişler yönetmeli, atanmışlar değil. Ancak şu an ülkeyi, hukuk dışı yollarla iktidarını korumaya çalışanlar yönetiyor. Seçimle kazanamadıklarını yargı sopasıyla elde etmeye çalışıyorlar."

Özel, iktidarın İstanbul’un muhalefet tarafından kazanılmasını hazmedemediğini belirterek, "Sayın Erdoğan, İstanbul’u kaybetmenin Türkiye’yi kaybetmek anlamına geldiğini düşünüyor ve bu korkuyla hareket ediyor. Ancak bu sadece onun sorunu olmuyor, bütün ülkeyi etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Belediyelere Siyasi Operasyonlar Yapılıyor"

Özel, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çekerek, iktidarın seçilmiş yöneticilere yönelik bir baskı politikası izlediğini söyledi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasını bu kapsamda değerlendiren Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Alaattin Köseler’e yapılan, dün Beşiktaş’ta Rıza Akpolat’a, Esenyurt’ta Ahmet Özer’e yapılan, sadece şahıslara yönelik değil, CHP’yi ve halkın iradesini hedef alan girişimlerdir. Beykoz halkı, hür iradesiyle, her iki kişiden biri Alaattin Köseler’e oy verdi. Şimdi buna direnenler, ‘Sen bilmezsin, ben bilirim’ diyenler, halkın seçimini hiçe sayarak darbe yapıyorlar."

Özel, "Beykoz'daki hedef yalnızca belediye başkanımız değil, halkın iradesidir" diyerek CHP’nin tüm baskılara rağmen halka hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

"Hukuku Siyasi Baskılar İçin Kullanıyorlar"

İktidarın yargıyı muhalefeti sindirmek için kullandığını iddia eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin belediyeciliğinde sayısız yolsuzluk dosyası var. Ancak bunlara hiçbir işlem yapılmazken, CHP’li belediye başkanlarına rutin idari işlemler üzerinden suçlama yöneltiliyor. İktidar, siyasi başarısızlığını örtmek için CHP'li belediyelere operasyon düzenliyor. Yargıyı, muhalefeti sindirmek için bir aparat haline getirmiş durumdalar."

"İstanbul’u Kazanan Türkiye’yi Kazanır"

Özgür Özel, CHP'nin önümüzdeki süreçte Türkiye genelinde daha güçlü bir muhalefet sergileyeceğini ve halkın desteğiyle iktidara yürüyeceğini belirtti.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybedeceğini bilen Erdoğan, İstanbul’un kazanılmasının Türkiye’yi kazanmak anlamına geldiğini düşünüyor. Bu korkuyla saldırıyor. Ancak biz halkımızla birlikte dimdik duracağız. Önümüzü kesmeye çalışanlara karşı, sandıkta halkın iradesini koruyacağız."

CHP’nin örgütlenme çalışmalarına da değinen Özel, "Bir ayda 230 bin yeni üye kazandık, toplam üye sayımız 1 milyon 750 bine ulaştı. 23 Mart’ta bu üyelerimizle cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz ve adayımızın arkasında güçlü bir şekilde duracağız" dedi.

"En Büyük Seçim Kampanyasını Başlatıyoruz"

CHP’nin uzun soluklu bir seçim kampanyasına hazırlandığını belirten Özel, "Seçim derhal olsun istiyoruz. Bizim adayımız çok çalışacak ama ondan daha çok çalışacak milyonlarca kişi olacak. Tarihin en büyük seçim kampanyasını yapacağız. Halkımızla birlikte otoriterliğe karşı demokrasiyi savunacağız" diye konuştu.

Özel, iktidarın yargıyı ve devlet kurumlarını kullanarak muhalefeti baskı altına almaya çalıştığını ancak CHP'nin halkın desteğiyle bu süreci tersine çevireceğini belirterek şu mesajı verdi:

"Biz, adaletin, hukukun ve demokrasinin tarafındayız. CHP olarak halkımızın iradesine sahip çıkacağız. Türkiye’yi daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak : PHA