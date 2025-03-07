Bakan Işıkhan, kadınların istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu ve çalışma şartları gibi her alanda güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması için atılan adımlara değinen Işıkhan, "Kadın istihdamını artırma ve nitelikli iş gücü hedeflerimize yönelik olarak, özellikle İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz program ve projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"Kadın İstihdamını Artırmaya Yönelik Projelerimiz Devam Ediyor"

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle geçen yıl hayata geçirilen "İş Pozitif" projesiyle, 950 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini söyledi.

İş Pozitif projesine ek olarak başlatılan "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" (KİPAP) kapsamında, kadın çalışanlara yönelik çocuk bakım desteği verdiklerini belirtti. Işıkhan, "İşverenlere her kadın işçi için en fazla 3 ay, aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca, KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği sağlıyoruz" dedi.

Bakan, ayrıca İŞKUR tarafından yürütülen aktif iş gücü programlarının kadın istihdamına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda, programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz. 2024 yılı boyunca bu programlardan 70 bine yakın kişi faydalandı ve katılımcıların yüzde 60’ını kadınlar oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"Kadınların Çalışma Hayatındaki Rolü Güçleniyor"

Bakan Işıkhan, 2024 yılında işe yerleşen 1,5 milyon vatandaşın 556 bininin kadın olduğunu belirterek, bu rakamların kadınların çalışma hayatındaki kararlılığını ve kalkınmaya katkısını gösterdiğini söyledi.

İŞKUR tarafından yürütülen bazı destekler hakkında da bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

Doğum borçlanması ile kadın çalışanlar, 3 çocuk ve 6 yıla kadar eksik prim günlerini tamamlama hakkına sahip olabiliyor.

Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alındı.

Doğum yapan sigortalı annelere emzirme ödeneği sağlanıyor.

Evlenen kız çocuklarına, ölüm aylığı alırken evlenmeleri durumunda "evlenme ödeneği" ödeniyor.

"Çalışma Hayatında Şiddete Sıfır Tolerans"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, çalışma hayatında şiddetin ve mobbingin önlenmesi için mücadele verdiklerini belirterek, "İş yerlerinde psikolojik taciz, bireylerin ruhsal, fiziksel ve zihinsel sağlığını tehdit eden, iş verimliliğini ve kurumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorundur" dedi.

Bu kapsamda, 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin güncellenerek "Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" olarak yeniden yayımlandığını duyurdu. Yeni genelge ile çalışma hayatında mobbing farkındalığını artırmayı ve çalışan haklarını daha güçlü bir şekilde güvence altına almayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, "Çalışma barışını sağlamak adına daha koruyucu tedbirler geliştirdik. Sağlıklı, güvenli ve huzurlu iş yerleri oluşturma kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Kadınlar Çalıştıkça Destek ve Teşvikler Artacak"

Kadınların azmi ve çalışma hayatına katılımı arttıkça devletin sunduğu destek ve teşviklerin de çeşitlenerek devam edeceğini belirten Işıkhan, "İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı, çalışan ve üreten kadınların eseri olacaktır" dedi.

Kadın emeğine yönelik ciddi adımlar atıldığını ifade eden Bakan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kadınları hak ettikleri seviyeye ulaştıracak reformları hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Zulümlerin Son Bulmasını Temenni Ediyorum"

Konuşmasında, dünya genelindeki kadınların yaşadığı sıkıntılara da değinen Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdur kadınlara dost eli, şefkat eli olduk. Bu özel gün ve Ramazan ayı hürmetine, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kadınlara ve annelere rahmet diliyorum. Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelemizi her platformda kararlılıkla sürdüreceğiz."

Ödül Töreninde Kadın Girişimcilere Plaket Takdim Edildi

Tören sonunda, "Sanayide Kadın Eli Projesi" kapsamında eğitim programları açarak kadınların istihdam edilmesine katkı sağlayan girişimcilere ödüller verildi.

Bakan Işıkhan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk tarafından tablo hediye edildi. Kurulda yer alan temsilcilere ve kadın girişimcilere de plaket takdim edildi.

Kaynak : PHA