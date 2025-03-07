Edip Akbayram’ın vefatının ardından medyada ve sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat çeken Kırmızıgül, sanatçıların hayattayken görmezden gelindiğini ancak vefat ettiklerinde değerlerinin anlaşıldığını ifade etti.

"Sanatın ve Sanatçının Değeri Kalmadı"

Kırmızıgül, sanatçıların hak ettiği ilgiyi ve saygıyı göremediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Edip Akbayram’ın ardından gördüklerim beni derinden yaraladı ve üzdü. Son yıllarda sanatın ve sanatçının değeri maalesef kalmadı. Çürümüşlük her yanı sarmış durumda. Medya iki yüzlü; sanatçılar, yolsuzluk yapan, ilkesiz, yalancı, sahtekar politikacılar kadar bile değer görmüyor."

Medyanın sanata ve sanatçılara yeterince alan açmadığını vurgulayan sanatçı, "Her gün ekranlarınıza, gazetelerinize, internet sayfalarınıza, halka umut satıp servetlerine servet katan sahtekar politikacıları taşıyorsunuz ama üreten, topluma ışık tutan sanatçıları görmezden geliyorsunuz." diyerek medya kuruluşlarına tepki gösterdi.

"Sanatçılar Yaşarken Yok Sayılıyor, Öldüklerinde Hatırlanıyor"

Sanatçıların yaşarken görmezden gelindiğini ancak vefatlarının ardından anıldığını belirten Kırmızıgül, bu durumu büyük bir "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi:

"İstisnalar olabilir ama büyük çoğunluğunuz, böylesine değerli sanatçıların konserlerini, başarılarını görmezden geldi. Onları yaşarken yok saydınız, adlarını bile anmadınız. Ama ne zaman ki bu dünyadan göçtüler, halk onların gerçek değerini gözler önüne serdi, işte o zaman haber değeri taşıdığı için hatırladınız."

Medyanın, magazin basınının ve toplumun ilgisini daha çok sansasyonel olaylara yönelttiğini ifade eden Kırmızıgül, gerçek sanatçılar için gereken değerin verilmediğini belirtti.

"Sanatçı demeye bin şahit isteyen sıradan insanların en basit olaylarını bile manşetlere taşıdınız ama bu ülkenin gerçek değerlerini hep görmezden geldiniz. Şimdi arkalarından methiyeler düzüyor, anılar paylaşıyorsunuz. Ama gerçek ortada: Onlar yaşarken hak ettikleri değeri görmediler!"

"Sanatçısını Yaşarken Yok Sayan Bir Ülke"

Sanatçılara yaşarken değer verilmemesinin acı verici olduğunu ifade eden Kırmızıgül, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Bu ülke, sanatçısını yaşarken yok sayıp öldüğünde hatırlayanların ülkesi oldu. Ne büyük bir acı! Ama unutmayın, gerçek sanatçılar ne sizin haberlerinizle ne de sizin onayınızla var oldular. Onlar, halkın yüreğinde, eserlerinde ve bıraktıkları mirasta sonsuza kadar yaşamaya devam edecekler.

Yaşasın sanatçıya gerçekten değer veren haberciler ve magazinciler!"

Kırmızıgül’ün bu paylaşımı, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanatçılar ve sanatseverler, sanata ve sanatçılara verilen değerin arttırılması gerektiğini vurgulayarak Kırmızıgül’ün sözlerine destek verdi.

Kaynak : PHA