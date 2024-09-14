CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hasan Bitmez Parkının açılışında yaptığı konuşmada, “Zaman hiçbir zaman güçlüyü haklı çıkarmaz. Gerçek zamanda haklılar kazanır. Hasan Bitmez hakkı ve haklıyı temsil etmektedir. Filistin Davası için son nefesine kadar mücadele etmiştir” dedi KOCAELİ (İGFA) - Merhum Hasan Bitmez Parkının açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ben Hasan Bitmez’i aynı listeden meclise girdiğimiz birkaç gün ertesinde tanıtım. Saadet Partisinin grup kurma aşamasında da beraber çalıştık. Kendisiyle hep sıcak bir iletişim halinde olduk. Bazı insanlarla 1 saat konuşursunuz bir kitap okumuş gibi olursunuz. Hasan Bitmez birikimiyle, deneyimiyle, geçmişte yaşanmışlıklarıyla, nezakatiyle benim de ‘geç tanımışım’ dediğim bir insan oldu. Yaptığı işi görev bilinciyle yapan, sözün en büyük teminat olduğunu bilerek sahip çıkan insanlarla geçen seçim sürecinde tanıştık.

“BÜYÜK BİR UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞTIK”

Devam eden süreçte de büyük bir yenilgi ve üzüntüyü hep birlikte yaşadık. Daha iyisini yapabilmek için hep birlikte büyük bir uyum içerisinde çalışmaya başladık ve devam ediyoruz. Zaman zaman geçmiş seçim süreci öncesinde yaşananlar yaralayıcı noktalarda bile olsa ben bunun karşılıklı olarak anlayışla karşılandığını gördüm. Bizim Saadet Partisi ile olan ilişkimiz 1973’te Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’in bir araya gelmeleriyle başladı. Kıbrıs Barış Harekatı gibi bir olayı aşabilmeleri tarihten aldığımız çok önemli bir referanstır.

“BAZI VARLIKLAR SAYISAL TOPLAMLARIN ÜSTÜNDEDİR”

14 Mayıs’ta, 28 Mayıs’ta birlikte kaybetmeyi yaşadık ileride birlikte kazanmayı ve milletin derdine birlikte deva olmaya başaracağız. Bazı varlıklar sayısal toplamların üstündedir. SP ile CHP’nin ve diğer ittifak ortaklarımızla oluşturduğumuz birliktelik rakamların üstünde bir birlikteliktir. Geçmişte karşı karşıya olanların bugün birlikte olmaları bir menfaat ilişkisi olmasa gerek. Bu birliktelik fevkalade insanidir. Bu birliktelik Türkiye’deki derin yoksulluktan utananların birlikteliğidir.

“HASAN BİTMEZ HAKKI VE HAKLIYI TEMSİL EDER”

Geleceğe yönelik çok olumlu sinyaller alıyoruz. Hasan Bitmez ömrü boyunca söylediğini son nefesinde de sarf etti. Filistin’in haklı davasının yanında durdu. O yere yığılırken birilerinin söylediklerini biliyoruz. Hasan Bitmez’in içinden gelen düşüncenin ne kadar dürüst olduğu ortada duruyor. Zaman hiçbir zaman güçlüyü haklı çıkarmaz. Gerçek zamanda haklılar kazanır. Hasan Bitmez hakkı ve haklıyı temsil etmektedir. Filistin Davası için son nefesine kadar mücadele etmiştir. Hasan Bitmez TBMM’de kendi ölümüyle karşısındakilerin iki yüzlülüğünü ortaya sererken evladımız Ayşenur Ezgi Eygi de kendi ölümüyle İsrail’in caniliğini ortaya koymuştur. İkisini de hatırası yüreklerimizde yaşayacak.

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI

Hasan Bitmez gibi birisini her gün anmak için en güzel yerlerden birisi de çocuk parkıdır. Hasan Bitmez’in adının kültür merkezlerinde kütüphanelerde yaşatılması tüm CHP’li belediyelerin boynunun borcudur. Hasan Bitmez’in şahsında 1925’te parlamento çatısı altında kaybettiğimiz Halit Karsaalan’ı, 1989’da kaybettiğimiz Abdurrezzak Ceylan’ı, 2001’de kaybettiğimiz Fevzi Şıhanlıoğlu’nu rahmetle ve minnetle anıyorum. Kendileri demokrasi şehidimizdir” ifadelerini kullandı.