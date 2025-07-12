CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Malatya’da düzenlediği mitingde konuştu. Konuşmasında ekonomik krizden tarımsal zararlara, dış politika etkilerinden iç siyasetteki ittifak tartışmalarına kadar birçok başlığa değinen Özel, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak birlikteyiz' yönündeki açıklamasını sert ifadelerle eleştirdi.



'Ümmet bilinci değil, vatandaşlık bilinci esas alınmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında yer alan etnik ve mezhebi vurgulara tepki gösteren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:



'Çıkmış, Kürt, Türk, Arap... Hesap: Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin temsilcisi MHP, Arapların temsilcisi kendisi. Suriyelileri doldurdu, Arapların temsilcisi kendisi. Bir çatı kuracak. Çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek.'



'Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmamız gereken yerde dururuz. Ama Türkiye’ye bir ümmetçilik üzerinden, mezhepçilik üzerinden, din siyaseti üzerinden bu coğrafyada sana hesap yaptırmayız.'



'Don felaketi Malatya’yı yok etti, hükümet hâlâ ödeme yapmadı'

Özel, Malatya’da üç ay önce yaşanan don felaketine de dikkat çekerek, kayısı ve diğer meyve üreticilerinin yaşadığı ağır zararın hâlâ telafi edilmediğini hatırlattı. TARSİM sigortasının yetersiz kaldığını ifade eden Özel, şöyle konuştu:



'Malatya’da sekiz milyon ağaç var. 60 bin haneye bakıyor. Malatya’da toplam 40 milyar liralık zarar var. Mutlaka meyveler için, başta kayısı, bütün meyve bahçeleri için dönüm başına 10 bin lira ödenmesi şart. Yardım yapacağız dediler, şimdi kasıma ertelediler. Bu don faciasının yükünü bu şehrin sırtından alın.'



'Türkiye’de gençlerin yüzde 35’i ne çalışıyor ne okuyor'

Ekonomideki sorunlara da geniş yer veren Özel, işsizlik, gelir adaletsizliği ve yüksek enflasyon üzerinden hükümete yüklendi. Genç işsizliği konusunda çarpıcı bir istatistik paylaşan Özel, 'Türkiye’de gençlerin yüzde 35’i ne çalışıyor ne de okula gidiyor. Bu oran Avrupa’da yüzde 6. Gıda enflasyonunda dünya birincisiyiz. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Adalete güven endeksinde dünyada 117. sıradayız' dedi.



'Mehmet Şimşek, rezervleri asgari ücretli, emekli ya da çiftçi için değil, Ekrem İmamoğlu’na siyasi operasyon yapmak için biriktirdi.'



'Erdoğan, seçim kazanamayacağını anlayınca düşman arıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'üçlü ittifak' açıklamasına da yanıt veren Özel, şunları söyledi:



'Bugün şunu açıkça gördük: Erdoğan umut siyaseti yapamadığı için, bir daha seçim kazanma ihtimali olmadığı için yeni bir düşman arıyor. Yine düşman siyaseti yapmak istiyor. Geçmişte CHP’yi çözüm sürecine dahil etmediler, sonra 530 şehit verdik. Şimdi dönüp DEM Parti ile bir ittifak kurduklarını söylüyorlar ama belediye başkanlarımız hâlâ içeride.'



'Bu iktidarın olduğu 41 yıldır PKK terör örgütü var. 23 yıl boyunca ya Erdoğan Başbakan’dı ya Cumhurbaşkanı. Sanki hiç sorumluluğu yokmuş gibi konuşuyor. Biz hem teröre karşıyız hem barıştan yanayız.'



'Hiçbir seçmeni ilkesiz saymayın, Türkiye İttifakı kazanacak'

Mitingin sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özgür Özel, tüm toplumsal kesimlere seslenerek şunları söyledi:



'Hiçbir seçmeni, hele hele Kürtleri, Tayyip Erdoğan’ın düşündüğü gibi ilkesiz insanlar diye düşünmeyin. Türk’üyle Kürt’üyle, Alevi’siyle Sünni’siyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Roman’ıyla, ülkücüsüyle, sosyal demokratıyla Türkiye’nin birliği için yeniden Türkiye İttifakı’nı kuracağız. 31 Mart’ta olduğu gibi bu ülkeyi bir kez daha bu düzenden kurtaracağız.'



'Tayyip Erdoğan düş yakamızdan! Biz CHP olarak ne ümmet siyaseti ne korku siyaseti kabul ederiz. Biz bu ülkenin umuduyuz.'

Kaynak : PHA