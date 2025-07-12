Genç Nesiller Derneği, Muharrem ayının manevi iklimini çocuklarla birlikte paylaşmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Dernek Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, geleceğin teminatı olan çocuklar hem eğlendi hem de kültürel değerlerle buluştu.



Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, şunları kaydetti:



“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelerek milli ve manevi değerlerimizi paylaşmak, onların bu değerlerle büyümelerine katkı sunmak amacıyla hem sohbet ettik hem de çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdik.”



Aşure ikramı ve birlik mesajı

Etkinliğin en özel anlarından biri ise Muharrem ayının en önemli sembollerinden biri olan aşure ikramı oldu. Çocuklara aşurenin anlamı anlatılırken, birlik, beraberlik ve paylaşma gibi kavramlar üzerinde de duruldu.



“Aşurenin taşıdığı birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu çocuklarımızla birlikte konuştuk; bu tatlı geleneğin arkasındaki anlamı onlara aktardık” diyen Başkan Düşük, gönüllü olarak aşure ikramında bulunan Pınar Coşkun’a da teşekkür etti.



Pınar Coşkun’un aşureyi merhum dedesi Yusuf Coşkun adına dağıttığını belirten Düşük, “Bu vesileyle merhum Yusuf Coşkun’u da bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ederiz” dedi.



Kültürel etkinlikler sürecek

Genç Nesiller Derneği olarak bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Hasan Nusret Düşük, şu mesajla konuşmasını tamamladı:



“Bu tür etkinliklerle hem kültürel değerlerimizi yaşatmaya hem de çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA