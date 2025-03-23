CHP, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemek için pek çok noktada sandıklar kurdu.

CHP Genel Bakanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı belirlemek için yaptığı ön seçimlerde tek aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için oy kullandı.

CHP'nin çağrısına Türkiye'de dayanışma sandıklarından oyların taştığını söyleyen Özel, "Geleceğin Cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimine Cumhurbaşkanı belirleme özgürlüğüne darbeyi millet püskürtmektedir. Bu inanılmaz önemli bir halk hareketidir." dedi.

İmamoğlu'nun şu an hem cezaevi, hem Cumhurbaşkanlığı yolunda olduğunu öne süren Özgür Özel, "Bugün 10 milyon civarı dayanışma yolu İmamoğlu'na çok farklı bir yol açacaktır. Bugün oyunun kullanan herkesi daha sonra Saraçhane'ye bekliyoruz" diye konuştu.