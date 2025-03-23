Altyapı Çalışmalarında Sona Gelindi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Alitaşı Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Alitaşı Mahalle Muhtarı Hacı Mustafa İlik ve vatandaşlarla bir araya gelen Tutdere, altyapı çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlandığını ifade etti.

Başkan Tutdere, “Alitaşı Mahallesi’nde 15 Nisan itibariyle üst yapı çalışmalarına başlıyoruz. Tüm sokaklarıyla, kaldırımlarıyla birlikte mahallemizi tertemiz yapıp çıkacağız. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları sonlandırmış olacağız.” şeklinde konuştu.

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığını vurgulayan Tutdere, altyapı çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Çalışmaların zorluklarına dikkat çeken Başkan Tutdere, mahalle sakinlerine gösterdikleri sabır ve dayanışma için teşekkür etti.

Muhtar İlik’ten Teşekkür

Alitaşı Mahalle Muhtarı Hacı Mustafa İlik ise yapılan çalışmalar dolayısıyla Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları söyledi:

“Başkanımızla yaptığımız istişarelerde Alitaşı’nı pilot mahalle seçtiklerini söylemişti. Bugün gelip çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle halkım adına teşekkür ediyorum, Allah yolunu açık etsin.”

Adıyaman Belediyesi’nin Alitaşı Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarına 15 Nisan’da başlaması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede altyapı sorunlarının tamamen çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak : PHA