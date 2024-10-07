Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev’in “Opera ve Bale Sanatının Daha da Geliştirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında” kararı uyarınca, kültürel ilişkilerin incelenmesi ve daha da genişletilmesi amacıyla Türkiye’ye gelen Ali Şir adındaki Özbekistan Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu ekibinin konserleri izleyenleri büyüledi.

Özbekistan Ali Şir Nevai adındaki Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu, 2022-2026 planına göre önceki yıllarda Kore, Azerbaycan, Çin, Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetlerinde konserler veren topluluk 3 Ekim'de İstanbul Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ve 5 Ekim'de Bursa Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde ünlü besteci, piyanist ve orkestra şefi İgor Stravinsky’nin "Kutsal Bahar" balesini tiyatronun önde gelen opera ve bale solistlerinin katılımıyla sahneledi.

Özbek sanatını ve kültürünü tanıtmak amacıyla Türkiye’den sonra İtalya’da sahne alacak ekip tiyatronun baş şefi V. Chernukho-Volich liderliğinde aşağıdakiler gerçekleştirdi:

1. S. Yudakov - A. Navoi Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu senfoni orkestrası tarafından gerçekleştirilen "Harezm tatil yürüyüşü".

2. T. Sodikov - Gülnar Aljanova, Layli'nin "Layli ve Mecnun" operasındaki "Ushshaq" aryasını seslendirdi.

3. N.A. Rimsky-Korsakov - Gryaznoy'un "Kralın Kafa Derisi" operasından aryası Nasir Yusupov seslendirdi.

4. N.A. Rimsky-Korsakov - Lyubasha'nın "Kralın Kafa Derisi" operasından "Hayır, olamaz" aryası Anastasia Yudina tarafından seslendirildi.

5. S. Yudakov - Rustam Alimardonov'un icra ettiği "Maysara'nın İşi" operasından Shepherd'ın "Bir nefes konuşalım" şarkısı.

6. Ş. Gono - Navroza Mamarajabova'nın icra ettiği "Romeo ve Juliet" "Je vuex vivre..." operasından Juliet'in valsi.

6. Ş. Gono - Navroza Mamarajabova'nın icra ettiği "Romeo ve Juliet" "Je vuex vivre..." operasından Juliet'in valsi.

7. J. Massne - Werther'in, Umid Israilov tarafından icra edilen Werther "Pourquoi me reveiller..." operasından aryası

8. J. Rossini - Don Basilio'nun "Sevilla Berberi" operasındaki "La calunnia e un venticello..." aryasını Kamoliddin Muhamadiyev seslendiriyor.

9. S. Yudakov'un Nasir Yusupov'un icra ettiği "Vasikasi bor ni..." operasından Khoji Darga'nın aryası.

10. P. I. Çaykovski - "Eugene Onegin" operasından Polonez, şef şef V. Chernukho-Volich Ali Şir'nin adını taşıyan DAKT Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

11. J. Verdi - Gülnar Aljanova'nın icra ettiği "Ball Masquerade" "Morro ma prima in gracia..." operasından Amelia'nın aryası.

12. J. Verdi'nin "Ball Masquerade" operasından Renato'nun "Eri tu..." aryası Rahim Mirzakamalov sahne aldı.

13. Rustam Alimardonov, J. Verdi'nin "Rigoletto" operasından "La donna e Mobile" şarkısını seslendirildi.

14. S. Yudakov - Molla Dost'un "Maysara'nın Eseri" operasındaki "Kel Dilrabo..." aryası Rahim Mirzakamalov tarafından seslendirildi.

15. F. Legar - Judith'in "Juditta" operetinden "Meine Lippen..." şarkısı Nadezhda Golender tarafından seslendirildi.

16. J. Puccini'nin "Tosca" operasında Cavaradossi'nin "E lucevan le stelle" aryası Ramiz Usmanov tarafından seslendirildi.

17. Türkçe şarkı

18. J. Verdi - Tüm katılımcılar tarafından icra edilen "La Traviata" operasından "Libiamo ne'lieti calici".

19. S. Yudakov - "Karnaval Valsi" tüm solistlerin yanı sıra koro ve orkestralar tarafından seslendirdi.

Kaynak : PHA