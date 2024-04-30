Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak “2024 Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası” 03-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlene ve 3 gün sürecek. Türkiye’nin 81 ilinden toplamda 1500’e yakın sporcu, antrenör ve hakemin katılımı ile gerçekleşecek. Açılış seremonisi 4 Mayıs 2024 saat 16:00’da Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapılacak.

Türkiye Şampiyonası hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç; “Ordu ilimizde Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu güzel organizasyonun Ordu ilimizde yapılmasına vesile olan kıymetli hemşerimiz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’a teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dört bir köşesinden katılım sağlayacak sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize mücadelelerde başarılar diliyorum. Tüm Orduluları 03-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda sporcularımızı izlemeye ve onları desteklemeye davet ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA