Edinilen bilgilere göre Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 20-27 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğu aranan şahısları yakalama operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. 1-19 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan; Çukurova’da (3) Ceyhan’da (2) Sarıçam’da(1) Seyhan’da (3) Yumurtalık’ta (3) ve Yüreğir’de (3) olmak üzere toplam (15) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak : PHA