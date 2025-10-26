Çelik, yaptığı açıklamada, PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesinin “terörsüz Türkiye” yol haritasının ana başlığı olduğunu ifade ederek, “Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, ‘terörsüz Türkiye’ yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır.” dedi.

“Terörsüz Türkiye Süreci Tarihi Bir Adımdır”

Çelik, terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanmasının ana hedefe uygun ilerlemeler olduğunu vurguladı. “Terörsüz Türkiye” sürecinin demokrasinin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adım olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, bu sürecin doğal sonucu olan “terörsüz bölge” hedefinin, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgede terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruş anlamı taşıdığını belirtti.

“Süreç Devlet Politikası Haline Geldi”

Çelik, “Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti.” ifadelerini kullandı.

Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun desteğinin sürece önemli katkı sunduğunu belirten Çelik, “Bu komisyonun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegâne siyasal öznesinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu.” dedi.

“Provokasyonlara Karşı Dikkatli Olmalıyız”

Çelik, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların hedeflere ulaşılmasını sağlayacağını dile getirerek, sürecin her türlü provokasyondan korunması gerektiğini vurguladı.

“Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.” ifadelerini kullanan Çelik, farklı siyasi görüşlerin sürece verdiği desteğin siyasi zenginlik olduğunu kaydetti.

“Devletimiz Tüm Kurumlarıyla Kararlılıkla Çalışıyor”

Süreci ana odağından uzaklaştırmaya çalışan marjinal yaklaşımlara izin vermeyeceklerini belirten Çelik, “Her bir vatandaşımızın desteğiyle, kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz.” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek devlet iradesiyle tüm kurumların “terörsüz Türkiye” hedefi için kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gündemine hâkim olduğunu vurgulayan Çelik, sürecin devletin nitelikleri ve milletin değerleri doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

KAYNAK: ANKARA / TEKHA