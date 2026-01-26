Resul Kurt, sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddiaların 'çamur at izi kalsın' anlayışıyla yürütülen bir karalama girişimi olduğunu ifade ederek, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Resul Kurt açıklamasında, sosyal medya paylaşımlarında geçmiş dönem milletvekili ve bakan yardımcısı Ahmet Aydın hakkında 'makaron baronu' ve 'sigara kaçakçısı' şeklinde iddialar ortaya atıldığını belirterek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kurt, iddiaların sahibinin, firari olduğu belirtilen ve FETÖ bağlantılı olduğu ileri sürülen Cevheri Güven isimli kişi olduğunu ifade etti.

Kurt: 'Ahmet Aydın'a yönelik iddialar da gerçek dışı'

Resul Kurt, Ahmet Aydın hakkında dile getirilen suçlamaların herhangi bir somut dayanağı bulunmadığını savunarak, söz konusu iddiaların sosyal medya üzerinden kamuoyu algısı oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Yeşil Gayrimenkul şirketiyle ilgili açıklama yaptı

Resul Kurt, açıklamasında iddialarda adı geçen Yeşil Gayrimenkul isimli firmanın, borsada işlem gören halka açık bir şirket olduğunu belirtti. Kurt, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi olduğunu, gelirlerinin ve harcamalarının kayıt altında bulunduğunu, binlerce hissedarı olduğunu ve çeşitli projeleri tamamlayıp teslim ettiğini ifade etti.

'Murakıp üye olarak danışmanlık yaptım'

Resul Kurt, söz konusu şirkette 14 Kasım 2017 tarihinden sonraki dönemde, 2 Eylül 2021 tarihine kadar sosyal güvenlik konularında danışmanlık hizmeti vermek amacıyla murakıp/denetçi yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını açıkladı. Kurt, bu görevin birkaç yıllık bir süreyi kapsadığını belirtti.

'Şirket işlemlerinde imza ve karar yetkim yoktu'

Resul Kurt, açıklamasında şirket adına gayrimenkul satışları ve kredi kullanımlarının, kendisinin yönetim kuruluna seçildiği dönemde gerçekleşmediğini savundu. Murakıp üyelerin yönetim kurulunda karar alma sürecine katılmadığını ifade eden Kurt, sorumluluklarının denetimle sınırlı olduğunu vurguladı. Kurt ayrıca, görev yaptığı süre boyunca imza ve temsil yetkisinin bulunmadığını, şirkette herhangi bir hissedarlık veya ortaklık ilişkisi olmadığını dile getirdi.

'Menfaat sağlamam mümkün değildir'

Resul Kurt, açıklamasında, iddiaların aksine kendisinin şirketin karar alma veya uygulama süreçlerinde yetkili olmadığını, maliklerle ilgili ödemeler ve projeden menfaat sağlama ihtimalinin bulunmadığını ifade etti.

'Karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyor'

Resul Kurt, ortaya atılan iddiaların tamamının kişilik haklarına saldırı, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıdığını savunarak, bugüne kadar hiçbir iş ve işleminde haksız kazanç temin etmediğini belirtti. Hiçbir şirkete, kuruma ya da kişiye de haksız kazanç sağlamadığını dile getirdi.

Savcılık kararına dikkat çekti

Resul Kurt açıklamasında, hakkında iddia edilen hususlarla ilgili olarak adli mercilerde yapılan kovuşturmalar sonucunda kendisiyle herhangi bir bağlantı kurulmadığını ifade etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 2020/64637 soruşturma numaralı dosyada 'kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdiğini aktardı.

Başsavcılık: 'Hukuki uyuşmazlık kapsamında'

Savcılık kararında özetle, müştekilerin ödeme yapmasına rağmen tapu devrinin gerçekleşmediği yönündeki iddiaların bulunduğu, ancak somut olayda taraflar арасында hukuki bir sözleşme ilişkisi olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, sözleşme kurulurken herhangi bir hileli hareket tespit edilmediği, projenin belirli etaplarının tamamlanıp teslim edildiği, diğer etapta ise imar planı iptali ve finansman krizi gibi nedenlerle çalışmaların durduğu ifade edildi. Bu nedenle dolandırıcılık kastıyla hareket edildiğinden bahsedilemeyeceği kaydedildi.

MASAK raporu: 'Dikkat çekici husus yok'

Resul Kurt, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 19 Ocak 2023 tarihli inceleme raporuna da değinerek, denetimlerde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik dikkat çekici bir bulguya rastlanılmadığının belirtildiğini aktardı.

İnnovia projelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı

Açıklamada ayrıca, İnnovia projelerinin bazı etaplarının geçmiş yıllarda tamamlanıp teslim edildiği, devam eden etapta ise kaba inşaat seviyesinde belirli bir tamamlanma oranına ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Kurt: 'Kamuoyu yanıltılmak isteniyor'

Resul Kurt, yapılan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunarak, iddiaların hukuk dışı bir karalama kampanyasının parçası olduğunu ifade etti.

Kaynak : PERRE