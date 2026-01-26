Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) 2026 yılı ilk toplantısı, TBB Başkan Vekili Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yerel yönetimlere yönelik çalışmaları ile 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyetler ele alındı. Toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında, Birliğin 2025 yılı faaliyetleri TBB Başkan Vekili Vahap Seçer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, 'Adıyaman'ımız başta olmak üzere tüm şehirlerimizin sürdürülebilir kalkınması ve vatandaşlarımızın nitelikli hizmete erişimi için, yerel yönetimler arası iş birliği ve dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz,' dedi.

Kaynak : PERRE