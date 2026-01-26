Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen ADIMEK kursları, 6 Şubat depremlerinin ardından kadınların hem sosyal hayata katılımını hem de ekonomik olarak güçlenmesini destekliyor. Kurslara katılan kadınlar, aldıkları mesleki eğitimler ve ustalık belgeleriyle kendi işyerlerini kurma yolunda ilerliyor.

Bahçecik TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kuaförlük kursunda eğitim alan kadınlar, mesleki beceriler kazanarak iş hayatına atılmaya hazırlanıyor. Kursiyerler, ADIMEK'in yalnızca bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getiriyor.

Adımek Kursları Kadınlara Yeni Bir Başlangıç Sunuyor

Bahçecik TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezi'nde kuaförlük kursu usta öğreticisi Kadriye Tuluk Aslan, verilen eğitimlerin kadınlar için büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Kuaför eğitmeniyim, şu anda 13 kursiyerimiz var. Amacımız, kursiyerlerimizin istihdam edilebileceği bir meslek edinmesini sağlamak. Aynı zamanda bu eğitimler kadınlar için bir terapi alanı oluyor. Kursiyerlerimizden biri ustalık belgesini alarak kendi işyerini açmayı planlıyor. Bu imkânları sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz.'

Genç Kursiyerler Mesleki Eğitimle Geleceğe Hazırlanıyor

Kursiyerlerden Rübeyda Bağcı, ADIMEK kurslarının gençler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek şunları söyledi:

'19 yaşındayım. Buraya gelerek çok güzel eğitimler alıyoruz. Hocamız bizimle çok ilgili, ortam oldukça keyifli. Bu kursun gençler için çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Kendimi geliştirerek bu alanda çalışmak istiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz.'

Kursiyerler, Ustalık Belgesiyle Kendi İşini Kurmayı Hedefliyor

Uzun süredir ADIMEK kurslarına katılan Şemse Alkayış ise sürecin kendisi için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti:

'Dört yıldır buraya geliyorum, ustalık belgemi de aldım. Allah kısmet ederse ileride kendi işyerimi açmayı düşünüyorum. Bu kurslardan çok memnunuz. Devam etmesini, hatta artırılmasını istiyoruz. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi çok önemli. Bu imkânları sunduğu için Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz.'

Kaynak : PERRE