AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, beraberinde AK Parti Adıyaman İl Başkanı Avukat Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Avukat Saliha Diler ve parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının sorunları ve gazetecilere yönelik talepler gündeme geldi.

Alkayış: 'Gazeteciler tarihe tanıklık ediyor'

Ziyarette konuşan Milletvekili Mustafa Alkayış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir ziyaret planladıklarını ancak program yoğunluğu nedeniyle gecikme yaşandığını belirtti.

Gazetecilerin toplum hayatındaki rolüne dikkat çeken Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

'Gazetecilerle siyasetçiler hayatın önemli bir bölümünde birlikte çalışıyor. Gazeteciler aynı zamanda tarihe tanıklık ediyor.'

6 Şubat depremlerinde bölgenin büyük hasar aldığını hatırlatan Alkayış, devletin yürüttüğü çalışmalarla önemli mesafe kat edildiğini belirterek şunları söyledi:

'İlk günlerde çadır ve konteyner bulma telaşı yaşadık. Bugün devletimiz önemli mesafeler kat etti. İlimizde 79 bin bağımsız bölüm tamamlandı ve hak sahiplerine teslim ediliyor. Vatandaşlarımız yeni konutlarına yerleşiyor.'

Milletvekili Alkayış, bundan sonraki süreçte kentin sosyal ve kültürel alanlarda da daha ileri taşınacağını belirterek tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Kıymaz: 'Gazetecilere yeşil pasaport istiyoruz'

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Milletvekili Alkayış ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının bulunduğunu belirten Kıymaz, şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Alkayış ile yaklaşık 30 yıllık bir dostluğumuz var. Kendisi AK Parti'de önemli bir görev üstlenmiş durumda.'

Gazeteciliğin yıpratıcı ve riskli bir meslek olduğuna vurgu yapan Kıymaz, 6 Şubat depremlerinde 35 gazetecinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 14'ünün Adıyaman'da vefat ettiğini söyledi.

'Gazetecilik son derece yıpratıcı bir meslek. Kamu görevi yapmamıza rağmen kamu çalışanlarının yararlandığı pek çok haktan faydalanamıyoruz.'

'Kanun teklifi Meclis'e sunuldu, beklenti sürüyor'

Kıymaz, gazetecilere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifinin 5 Ocak 2024 tarihinde Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.

Teklifin, 10 yılı aşkın süredir İletişim Başkanlığı'na kayıtlı turkuaz basın kartı taşıyan gazetecilere kamu görevlisi statüsü tanınarak yeşil pasaport verilmesini içerdiğini belirten Kıymaz, basın çalışanlarının bu düzenlemenin hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.

'Meclis'te en fazla milletvekili bulunan parti olarak AK Parti'nin bu konuda inisiyatif almasını önemsiyoruz.'

Kıymaz ayrıca, gazetecilere kamu görevlisi statüsü tanınmasının, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmanın da önünü açacağını belirtti.

'Türk demokrasisinin gelişmesi için büyük emek veren basın mensuplarının bu talebine öncülük edilmesini istiyoruz.'

Alkayış: 'Dosya halinde iletin, takipçisi olacağım'

Milletvekili Mustafa Alkayış ise talebi önemsediklerini belirterek, konunun detaylı şekilde incelenmesi için yazılı bir dosya hazırlanmasını istedi.

Alkayış, şu değerlendirmede bulundu:

'Bu talebi ciddiyetle ele alacağım ve gerekli girişimlerde bulunacağım.'

Ziyaretin ardından Milletvekili Alkayış, Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz'a kısa bir röportaj verdi. Heyet, ziyaret sonunda gazetecilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

