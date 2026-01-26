Çayırgan, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda kendisiyle ilgili 'gerçek dışı, mesnetsiz ve tamamen hayal ürünü' iddiaların dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Açıklamasında, iddiaların 'ahlak dışı, haysiyet kırıcı ve kişilik haklarını hedef alan nitelikte' olduğunu ifade eden Çayırgan, hem kendisinin hem de ailesinin süreçten derin şekilde etkilendiğini kaydetti.

'Sessiz kalmam mümkün değildir'

Derya Çayırgan, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak yazılı bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Çayırgan, 'Bu kadar ağır nitelikteki iftiralar karşısında sessiz kalmam mümkün değildir' ifadesini kullanarak, iddiaları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

'Herhangi bir para almadım'

Hakkındaki iddiaların merkezinde yer alan para aktarımı iddiasına da değinen Çayırgan, hiçbir siyasetçiden ve özellikle Ekrem İmamoğlu'ndan 50 bin Euro veya herhangi bir para almadığını söyledi.

Bu yöndeki iddiaların 'tamamen asılsız' olduğunu vurgulayan Çayırgan, banka hesaplarındaki giriş çıkışların profesyonel sporculuk, sponsorluk ve reklam gelirleri nedeniyle olağan olduğunu ifade etti.

'Özel ilişki iddiası da iftiradır'

Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile 'özel bir ilişki yaşadığı' veya 'sevgilisi olduğu' yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.

Bu tür iddiaların da iftira niteliğinde olduğunu kaydeden Çayırgan, böyle bir durumun hiçbir şekilde söz konusu olmadığını belirtti.

Kariyerindeki başarıları hatırlattı

Yaklaşık 20 yılı aşkın profesyonel spor hayatı boyunca farklı kulüplerde forma giydiğini belirten Çayırgan, önemli sportif başarılar elde ettiğini aktardı.

Galatasaray'da Avrupa ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi'nde dördüncülük, Fenerbahçe'de Avrupa şampiyonluğu gibi dereceleri bulunduğunu belirten Çayırgan, Adana'da takımın Sultanlar Ligi'ne çıkarılmasında da yer aldığını ifade etti.

'Kazandığım gelirlerle hayatımı kurdum'

Çayırgan, bugüne kadar elde ettiği gelirlerle yaşamını kurduğunu ve tasarruf yaparak yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Altın, döviz ve vadeli hesaplarla birikim oluşturduğunu belirten Çayırgan, İstanbul dışında oynadığı kulüplerin konaklama sağladığını, bu nedenle harcamalarının sınırlı kaldığını dile getirdi.

Açıklamasında, 2012'de ilk aracını aldığını, 2016'da arsa yatırımı yaptığını, 2019'da Fikirtepe'deki evini kredi ve birikimleriyle edindiğini, 2023'te aldığı konutu ise tamamen birikimiyle satın aldığını aktardı.

'Hayatım boyunca emeğimle ayakta durdum'

Çayırgan, Bahçelievler'deki evleriyle ilgili iddialara da yanıt vererek, binanın kentsel dönüşüm nedeniyle değil, yan binadaki ağır hasar sonrası mühürlenme süreci sonucunda yıkıldığını belirtti.

Savcılık ifadesinde mevcut gelir durumunun da sorulduğunu aktaran Çayırgan, bugün itibarıyla aylık gelirinin yaklaşık 40 bin TL seviyesinde olduğunu, bunun da kira geliri olduğunu ifade etti.

Profesyonel kariyerinin devam etmesi halinde gelirinin piyasa koşullarında aylık 1 milyon TL seviyelerine çıkmasının mümkün olacağını söyledi.

'Özel jet iddiası gerçeği yansıtmıyor'

Çayırgan ayrıca hakkında dile getirilen 'özel jet' iddiasını da reddetti.

'Ben hiçbir jete binmedim; bahsedilen uçuşlarda da yer almadım' diyen Çayırgan, bu hususun resmi havacılık kayıtlarıyla ortaya çıkacağını savundu.

Suç duyurusu ve tazminat davası açıldı

Derya Çayırgan açıklamasının sonunda, iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Çayırgan, yaşanan sürecin yalnızca kendisini değil, 'bir kadının emeğine, itibarına ve yaşamına yöneltilmiş açık bir haksızlık' olduğunu ifade ederek, yargı sürecinin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını kaydetti.

