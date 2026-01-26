İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianame doğrultusunda açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava, Silivri Cezaevi Kampüsü içerisindeki 1 No'lu duruşma salonunda saat 10.00'da başlayacak.

Mahkeme sürecinin 27 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

Mahkemeden duruşma düzenine ilişkin tedbirler

Mahkeme heyeti, duruşmalar öncesinde cezaevi çevresi ve kampüs içerisinde yoğun güvenlik önlemleri alınmasına karar verdi.

Duruşmaları beşi yabancı olmak üzere 25 gazetecinin izlemesine izin verilirken, yabancı basın mensupları için ayrıca akreditasyon ve güvenlik değerlendirmesi şartı getirildi.

Mahkeme, her sanığın en fazla üç avukatla temsil edilmesine karar verdi. Heyet, bu düzenlemenin 'hakkın kötüye kullanılmaması ve adil yargılanma ilkeleri' amacıyla alındığını kaydetti.

Duruşma salonunda ses ve görüntü kaydı alınması ise yasaklandı.

Tutuklu belediye başkanları sanıklar arasında

Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan bazı CHP'li belediye başkanları da davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Tutuklu sanıklar arasında şu isimler bulunuyor:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Tutdere ve Özer tutuksuz yargılanacak

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise davada tutuksuz sanık olarak yargılandığı bildirildi.

İddianamenin merkezinde ihale ve rüşvet iddiaları var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 579 sayfalık iddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'li belediyelerden aldığı öne sürülen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet verildiği ve kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verildi.

İddianamenin merkezinde özellikle Beşiktaş Belediyesi ile Aktaş arasındaki ihale ilişkilerinin bulunduğu ifade edildi.

Aktaş hakkında yüzlerce yıl hapis talebi

İddianamede örgüt lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş hakkında, çeşitli suçlamalar kapsamında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası ve mal varlıklarına el konulması talep edildi.

Aktaş'a yöneltilen suçlamalar arasında şu başlıklar yer aldı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

İhaleye fesat karıştırma

Resmi ve özel belgede sahtecilik

Rüşvet verme

Kamu zararına dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Bazı belediye başkanları hakkında istenen cezalar

İddianamede Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise yalnızca 'rüşvet alma' suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildiği aktarıldı.

Karalar hakkındaki iddiaların geçmiş döneme ait olduğu belirtildi

İddianamede Zeydan Karalar hakkındaki iddiaların, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden değil, 2014-2019 yılları arasındaki Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden kaynaklandığı ifade edildi.

Bu kapsamda şirket yöneticilerinin, belediyeden alacaklarının ödenmesi için temizlik işleri müdürüne rüşvet verildiği iddiasına yer verildi.

Akpolat hakkında 337 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise suç örgütüne üye olma, 26 ayrı ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma, sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık gibi suçlamalarla 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Özer'in avukatından tahliye değerlendirmesi

Tutuksuz sanıklardan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz, dava öncesi yaptığı değerlendirmede bilirkişi raporunda kamu zararı oluşmadığı yönünde tespit bulunduğunu, bu nedenle tutuklu yargılamaların 'peşin cezaya dönüşmemesi gerektiğini' ifade etti.

Ersöz ayrıca, yöneltilen suçlamalar çerçevesinde tutuklu belediye başkanlarının tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Dava yarın başlıyor

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' iddiasıyla açılan davada, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 34'ü tutuklu toplam 200 sanık yarın Silivri'de hâkim karşısına çıkacak. Mahkemenin önümüzdeki haftalarda sanık savunmalarını ve delil durumunu ele alması bekleniyor.

Kaynak : PERRE