Türkiye, terörün gölgesiz bir geleceğe doğru ilerlerken kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Terör örgütü PKK, Türkiye sınırları içerisindeki tüm faaliyetlerini sonlandırdığını ve militanlarını geri çekme kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında bugüne kadar atılan en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim’de DEM Parti İmralı Heyeti’ni kabul edeceği görüşme öncesinde gelen açıklama, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Örgüt kaynakları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda “tarihi bir süreç” başlattıklarını ifade etti.

Örgüt sözcülerinden Sabri Ok tarafından yapılan açıklamada, bazı üst düzey isimlerin silah bırakacağı, bunlar arasında Bese Hozat’ın da bulunduğu ileri sürüldü. “Türkiye’den çekiliyoruz” ifadeleriyle duyurulan karar, uzun süredir devam eden çatışma sürecinin sonlanması açısından umut verici bir gelişme olarak yorumlandı.

Güvenlik kaynakları, açıklamayı temkinli karşılarken, sahada gözlem yapılacağını belirtti. Bölge halkı ise yıllardır süren acı ve kayıpların ardından kalıcı barışa giden bu adımın, ülkenin birliği ve huzuru adına yeni bir sayfa açmasını umutla karşıladı.

Ankara’da diplomatik ve güvenlik çevreleri, gelişmenin sadece bir “çekilme” değil, aynı zamanda terör örgütünün tamamen tasfiyesi anlamına gelebileceğini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “terörsüz, huzurlu, güçlü Türkiye” vizyonuyla örtüşen bu adımın, ilerleyen günlerde yeni politik ve toplumsal dengeleri beraberinde getirmesi bekleniyor.

KAYNAK: TEKHA